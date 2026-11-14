İzmir'de prematüre farkındalığı için koşanlar Bostanlı'da buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir'de prematüre farkındalığı için koşanlar Bostanlı'da buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir\'de prematüre farkındalığı için koşanlar Bostanlı\'da buluştu
Haber Videosu

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün Dünya Prematüre Günü için düzenlediği farkındalık koşusu, Karşıyaka İskelesi önünden Bostanlı Demokrasi Meydanı'na kadar sürdü. Etkinlikte prematüre bebeklerin yaşam mücadelesine dikkat çekildi ve yarışı sonuncu bitiren 3 kişi ödüllendirildi.

İZMİR'de Dünya Prematüre Günü kapsamında düzenlenen farkındalık koşusunda, prematüre bebeklerin yaşam mücadelesine dikkat çekildi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Prematüre Günü nedeniyle 'Farkındalık Koşusu' düzenlendi. Karşıyaka İskelesi önünden başlayan koşu, Bostanlı Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Etkinliğe koşucular ile çeşitli hastanelerden görevli doktorların yanı sıra gönüllü çocuklar ve yetişkine katıldı. Koşuya katılan Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bölümü Eğitim Sorumlusu Dr. Tülin Gökmen Yıldırım, "Dünya Prematüre Günü'nü her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Prematüre bebeklerin sorunlarına dikkat çekmek için kutladığımız bir gün. Biz de bu sene bir koşu aktivitesi düzenledik" dedi.

'ÖNEMLİ OLAN BU MÜCADELEYİ TAMAMLAMAK'

Prematüre bebeklerin çok küçük doğduklarını söyleyen Dr. Yıldırım, "Bebeklerin bir kısmı yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatıyor. Bu bebekler için normal bir bebek gibi nefes almak, annesini emebilmek zor olabiliyor. Dolayısıyla gelişimleri küçük oluyor. Bizim için bu koşuda 1'inci, 2'nci, 3'üncü olmak hiç önemli değil. Sondaki üç kişiye ödül verdik. Çünkü tıpkı prematürelerimiz gibi önemli olan hız değil bu yarışı tamamlamak, bu mücadeleyi tamamlamak. Dolayısıyla bu Dünya Farkındalık Koşusu'nda küçük de olsa umuda, sağlığa doğru küçük de olsa ilerleyen bebeklerimiz önemli. Tüm katılan, yarışmacılarımıza da bizleri destekledikleri için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE BİR ŞEYE GÖNÜL VERDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLU OLUYORUM'

Koşuya gönüllü olarak katılan Kibare Şakar (73) ise "Etrafımda bebeği prematüre doğan ve bu duyguyu yaşayan arkadaşlarım var. Benim de 4 tane torunum var. Onlardan biri de olabilirdi. Onun için böyle önemli günlerde elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bu etkinliğe gönül verdiğimiz için çok mutlu oluyoruz. 65 yaşında koşmaya başladım. Sağlık için koştum. Sigara kullanıyordum. Sigarayı bıraktım. İyi ki de bırakmışım. Böyle insanların yanında olmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Koşunun tamamlanmasının ardından prematüre bebeklerin daha yavaş ilerleyen gelişimlerine dikkat çekmek için sonuncu olan 3 kişiye ödül verildi.

Kaynak: DHA
Yerel HaberlerEtkinliklerDemokrasiKarşıyakaBostanlıSağlıkGüncelDünyaİzmirYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Yozgat’ta 65 bin TL maaşlı imam ilanına 2 bin başvuru: Şartı var Yozgat'ta 65 bin TL maaşlı imam ilanına 2 bin başvuru: Şartı var
Karayazı’da soğuk havada tezgah başında bekleyen satıcıya güvenlikçilerden destek Karayazı'da soğuk havada tezgah başında bekleyen satıcıya güvenlikçilerden destek
BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk?
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
14:04
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
13:54
Bakan Şimşek’e emekli, memur ve asgari ücret zammı soruldu Yanıtı milyonları heyecanlandırdı
Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret zammı soruldu! Yanıtı milyonları heyecanlandırdı
13:13
Ordu’da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
13:05
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu Neyse ki gereken cevabı verdi
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 14:26:15. #.0.2#
SON DAKİKA: İzmir'de prematüre farkındalığı için koşanlar Bostanlı'da buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android