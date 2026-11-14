İzmir\'de prematüre farkındalığı için koşanlar Bostanlı\'da buluştu

İZMİR'de Dünya Prematüre Günü kapsamında düzenlenen farkındalık koşusunda, prematüre bebeklerin yaşam mücadelesine dikkat çekildi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Prematüre Günü nedeniyle 'Farkındalık Koşusu' düzenlendi. Karşıyaka İskelesi önünden başlayan koşu, Bostanlı Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Etkinliğe koşucular ile çeşitli hastanelerden görevli doktorların yanı sıra gönüllü çocuklar ve yetişkine katıldı. Koşuya katılan Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bölümü Eğitim Sorumlusu Dr. Tülin Gökmen Yıldırım, "Dünya Prematüre Günü'nü her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Prematüre bebeklerin sorunlarına dikkat çekmek için kutladığımız bir gün. Biz de bu sene bir koşu aktivitesi düzenledik" dedi.

'ÖNEMLİ OLAN BU MÜCADELEYİ TAMAMLAMAK'

Prematüre bebeklerin çok küçük doğduklarını söyleyen Dr. Yıldırım, "Bebeklerin bir kısmı yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatıyor. Bu bebekler için normal bir bebek gibi nefes almak, annesini emebilmek zor olabiliyor. Dolayısıyla gelişimleri küçük oluyor. Bizim için bu koşuda 1'inci, 2'nci, 3'üncü olmak hiç önemli değil. Sondaki üç kişiye ödül verdik. Çünkü tıpkı prematürelerimiz gibi önemli olan hız değil bu yarışı tamamlamak, bu mücadeleyi tamamlamak. Dolayısıyla bu Dünya Farkındalık Koşusu'nda küçük de olsa umuda, sağlığa doğru küçük de olsa ilerleyen bebeklerimiz önemli. Tüm katılan, yarışmacılarımıza da bizleri destekledikleri için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE BİR ŞEYE GÖNÜL VERDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLU OLUYORUM'

Koşuya gönüllü olarak katılan Kibare Şakar (73) ise "Etrafımda bebeği prematüre doğan ve bu duyguyu yaşayan arkadaşlarım var. Benim de 4 tane torunum var. Onlardan biri de olabilirdi. Onun için böyle önemli günlerde elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bu etkinliğe gönül verdiğimiz için çok mutlu oluyoruz. 65 yaşında koşmaya başladım. Sağlık için koştum. Sigara kullanıyordum. Sigarayı bıraktım. İyi ki de bırakmışım. Böyle insanların yanında olmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Koşunun tamamlanmasının ardından prematüre bebeklerin daha yavaş ilerleyen gelişimlerine dikkat çekmek için sonuncu olan 3 kişiye ödül verildi.