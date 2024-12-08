İzmir'de Ruhsatsız Tabanca Satan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Ruhsatsız Tabanca Satan Şahıs Tutuklandı

İzmir\'de Ruhsatsız Tabanca Satan Şahıs Tutuklandı

İzmir'de ruhsatsız tabanca satışı yapan Ayhan Efe, polis ekiplerinin takibi sonucu otomobilinde yakalandı. Yapılan aramalarda toplam 26 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve Efe tutuklandı.

08.12.2024 20:38  Güncelleme: 20:40
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İZMİR'de, ruhsatsız tabanca satışı yapan ve bir başkasının evinde zulalayan Ayhan Efe (41), polis ekiplerinin takibi sonucu otomobilinde yakalandı. Otomobil, ikamet ve zula adresinde yapılan aramalarda toplam 26 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, Ayhan Efe tutuklandı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede ruhsatsız tabanca satışı yaptığı tespit edilen, uyuşturucu ticareti ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından suç kaydı bulunan Ayhan Efe'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Efe'nin İnönü Mahallesi'ndeki ikamet adresini göz hapsine aldı. Şüpheli Efe, 5 Aralık Perşembe günü ikamet adresinden çıkıp, otomobiline bindiği sırada bölgede bekleyen ekipler Efe'nin otomobilini bir süre takip etti. Daha sonra ilçede durdurulan otomobilde yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, ruhsatsız tabancaların ilçede farklı bir adreste zulalandığı tespit edildi. Yapılan soruşturmada, arama kararı alınarak zula adresi Y.Ü.'nün (29) ve silah kaçakçısı şüphelisi Efe'nin evinde yapılan aramalarda 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Efe, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber: Burak UÇAR/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Ruhsatsız Tabanca Satan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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