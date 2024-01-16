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İzmir Dikili'de Sağanak Nedeniyle Dere Taştı, Yollar Su İle Kaplandı - Son Dakika
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İzmir Dikili'de Sağanak Nedeniyle Dere Taştı, Yollar Su İle Kaplandı

İZMİR'in Dikili ilçesinde sağanak nedeniyle dere taştı, yollar su ile kaplandı.

16.01.2024 - 15:00,
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İZMİR'in Dikili ilçesinde sağanak nedeniyle dere taştı, yollar su ile kaplandı. Birçok ev ve iş yerini su basarken, ilçede okullar tatildi.

Meteorolojinin sağanak uyarısının ardından dün akşam saatlerinde başlayıp, gece boyunca etkisini sürdüren şiddetli yağış, özellikle İzmir'in Dikili ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Sülüklü Deresi ile tıkanan rögarlar taştı. Ali Potra Yamacı ve yüksek kesimdeki Çamlık mevkisinden gelen yağmur suyu nedeniyle İsmet Paşa Mahallesi'nde bazı araçlar mahsur kaldı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. İlçe merkezindeki başta Şehit Sami Akbulut Caddesi olmak üzere cadde ve sokaklar suyla doldu. Kabakum Mahallesi'nde de yazlık siteleri ile evlerin bahçelerini su bastı. İlçede öğleden sonra okullar tatil edildi. (DHA)

İzmir Dikili\'de Sağanak Nedeniyle Dere Taştı, Yollar Su İle Kaplandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir Dikili'de Sağanak Nedeniyle Dere Taştı, Yollar Su İle Kaplandı - Son Dakika
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