İzmir'de Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi: Alsancak'ta Su Baskınları ve Uzun Süreli Elektrik Kesintileri Yaşanıyor

Haber: Berfin BAYSAN - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(İZMİR) - İzmir'de etkili olan sağanak, özellikle Alsancak bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi. Elektrik kesintileri ve su baskınları nedeniyle esnaf kepenk açamadı. Alsancak'ta apartman görevlisi Süleyman Çoban, "Şu anda evimizin içi su dolu. Apartmanımızın altı su dolu. Asansörlerimizin altı su dolu. Elektrikleri de kestiler. Kendi imkanlarımızda su çekmemize dahi izin vermiyorlar. Pompaları çalıştıramıyoruz elektrik olmadığı için" dedi.

İzmir'de etkili olan sağanak, özellikle Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve çevresinde su baskınlarına ve uzun süreli elektrik kesintilerine yol açtı. Bazı bölgelerde 12 saati aşkın süredir elektrik verilemediği belirtilirken, esnaf ANKA Haber Ajansı'na, hem maddi kayıp hem de belirsizlik nedeniyle zor günler geçirdiğini anlattı. İzmir'in en işlek noktası Alsancak'ta çoğu iş yeri kepenk açmadı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi İşadamları Derneği Başkanı Hami Torcu, birkaç gündür benzer sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, dünden bu yana bölgede ciddi bir elektrik kesintisi olduğunu söyledi. Torcu, "Dünden bu yana özellikle bu bölgede ciddi bir elektrik kesintisi var. Nedeni kontrol amaçlı deniyor ama ortalarda Gediz Elektrik'ten bir tek çalışanı göremiyoruz. Donuk malzemelerimizin hepsi gitti. Sıkıntıdayız. Ülkenin durumu bu. Biz fatura ödemek için gelmişiz. Ama herhalde bir çözüm bulunacaktır diye bekliyoruz. Konuşuyoruz yetkililerle, bulabildiklerimizle. Bakacağız, çözüm üretmeye çalışacağız. Dün sanıyorum saat 11 gibi elektrik kesildi. O zamandan bu yana elektrik yok. Ne zaman geleceği de belli değil. Asıl bizi üzen belirsizlik" diye konuştu.

"Hiçbir destek yok"

Tarihi Kervan Pasajı'nda esnaf olan Murat Duman, şunları söyledi:

"Burası Alsancak'ın gözbebeği, Tarihi Kervan Pasajı, Amerikan Pasajı. Yaklaşık bir haftadır biz bu haldeyiz, bu durumdayız. Bir haftadır dükkanlarımızı açamıyoruz. Pasajın içerisinde 72 dükkan var. Dükkanlarımız mahvoldu. Malzemelerimiz mahvoldu. Herkes kan ağlıyor. Dükkanımıza giremiyoruz. Bir haftadır böyle. Hiçbir destek yok. Tek başımıza buradaki esnaf bir mücadele veriyor, bu suyu dışarı atmakla yaklaşık bir haftadır. Ama bir sonuç yok ve mağdur, aşırı mağdur bir durumdayız. Bir haftadır dükkanlarımızı açamıyoruz. Hani diyecek lafın, yani söz yok yani. Bunun ötesinde söz yok. Zaten elektriklerin olmamasını anlarım. Geçtiğimiz dönemlerde bir can kaybı oldu. Gayri ihtiyari, hani bu can kayıplarını ve benzeri sorunları önleyebilmek için elektriği kesiyor olabilirler ama elektriklerin kesilmesi en büyük mağduriyeti yaratıyor. Şu an gördüğünüz gibi içerisi berbat bir durumda."

"Belediye de aynı, hükümet de aynı"

Alsancak'ta apartman görevlisi Süleyman Çoban, "Belediye de aynı, hükümet de aynı. Hep böyle mağdur bırakıyorlar. Şu anda evimizin içi su dolu. Apartmanımızın altı su dolu. Asansörlerimizin altı su dolu. Elektrikleri de kestiler. Kendi imkanlarımızda su çekmemize dahi izin vermiyorlar. Pompaları çalıştıramıyoruz elektrikler olmadığı için. Akşam saat 11'den beri Gediz Elektrik'i arıyoruz. Hiçbiri de gelip problemlerimizi çözmüyor. Çözmediği için de bizleri burada hep mağdur ediyorlar. Ailecek su içinde yatıyoruz, kalkıyoruz. Hastalıktan gebereceğiz bu gidişle" şeklinde konuştu.

"Vidanjör yollamak katiyen bir çözüm değil"

Alsancak'ta esnaflık yapan Yiğit Temizocak da "Bu bizim her sene artarak devam eden yaşadığımız bir problem. ve bunu yetkililer de biliyorlar fakat nedense önlem alınmıyor. Sonradan bir çözüm üretmeye çalışmak, suları boşaltmak için vidanjör yollamak katiyen bir çözüm değil. Bunun için altyapının sağlamlaştırılması lazım. Biz İzmirliler her sene bunu yaşıyoruz. Artık yaşanmayan yerlerde de yaşanmaya başladı. Dolayısıyla artık bu yetkililerin mutlaka bir çözüm üretmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bunların bir de bakımının yapılması lazım ki bu günlere hazırlıklı olunsun. O konular tabii yetkililerin bileceği şeyler ama yaşadıklarımız bizi çok üzüyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan Gediz Elektrik, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, elektrik kesintisinin tedbir amaçlı uygulandığını ve yaklaşık 12 saattir sürdüğünü bildirdi.