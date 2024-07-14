İzmir'de sağanak sonrası su birikintisinde elektrik akımına kapılan üniversite öğrencisi toprağa verildi - Son Dakika
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İzmir'de sağanak sonrası su birikintisinde elektrik akımına kapılan üniversite öğrencisi toprağa verildi

İzmir'de sağanak sonrası su birikintisinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Özge Ceren Deniz'in cenazesi, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde defnedildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya da katıldı. Deniz'in babasının dayısı, olayın ihmal olduğunu düşündüklerini ve aile olarak şikayette bulunduklarını belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14.07.2024 15:29
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İzmir'de sağanak sonrası bastığı su birikintisinde elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitiren 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Özge Ceren Deniz'in cenazesi, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde toprağa verildi.

İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Deniz'in cenazesi, Göçmenler Mahallesi'nde babaevinin önünden helallik alınmasının ardından Karataş Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki cenaze törenine gencin annesi Mine Abi ve babası Ali Abi ile yakınlarının yanı sıra CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Deniz'in cenazesi, mezarlıkta toprağa verildi.

"Kaza kendini göstere göstere gelmiş"

Deniz'in babasının dayısı İsmail Okan Güney, gazetecilere, Deniz'in pırıl pırıl bir genç olduğunu söyledi.

Gencin, İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olduğunu dile getiren Güney, şöyle konuştu:

"Deniz son sınavına girdikten sonra evine giderken yağmura yakalanıyor. Karşıya geçerken akıma, orada kontrolsüz şekilde elektrik kaçağı olduğu için akıma kapılıyor. Zaten daha önce gazeteler de yazmış. Gazetelerin yazısından 2 ay önce yağmurda bir köpek akıma kapılıp ölmüş. Aslında kaza kendini göstere göstere gelmiş."

Güney, olay sırasında Deniz'e yardım etmek isteyen İnanç Öktemay'ın da akıma kapılıp yaşamını yitirdiğini anımsatarak, "İyi niyetli insan 'yardım edeyim' diye çocuğumuza el uzatıyor. O adamcağız da rahmetli oluyor. Yaşanan olayda ihmal olduğunu düşünüyoruz. Aile zaten ihmali olanlar hakkında şikayette bulundu." dedi.

Ailenin yasta olduğunu anlatan Güney, olayın sorumlularının yaptığı açıklamaların ciddiyetten uzak olduğunu sözlerine ekledi.

Olay

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ile ona yardım etmeye çalışan İnanç Öktemay elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmiş, olayla ilgili soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de sağanak sonrası su birikintisinde elektrik akımına kapılan üniversite öğrencisi toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de sağanak sonrası su birikintisinde elektrik akımına kapılan üniversite öğrencisi toprağa verildi - Son Dakika
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