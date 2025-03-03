İzmir'de Sağır ve İşitme Engelli Bireylere Özel Destek Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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İzmir'de Sağır ve İşitme Engelli Bireylere Özel Destek Projesi Başlatıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sağır ve işitme engelli vatandaşlar için görüntülü ve bire bir destek hizmeti sunacak yeni bir projeyi tanıttı. Proje, Eşrefpaşa Hastanesi'nde sağır bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için işaret dili çevirmenleriyle destek verecek.

03.03.2025 14:26
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü'nde Meslek Fabrikası Pastacı Çırağı Kursu'nda eğitim gören sağır ve işitme engelli kursiyerlerle bir araya geldi. İşaret dili kullanarak kursiyerlerle iletişim kuran Başkan Tugay, Türkiye'de ilk kez hayata geçirilecek önemli bir projeyi duyurdu. Buna göre Büyükşehir bünyesinde toplam yedi işaret dili çevirmeni, Eşrefpaşa Hastanesi işlemlerinde sağır ve işitme engelli vatandaşlara görüntülü ve bire bir hizmet verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, 16 Ocak'ta sağır ve işitme engelli kursiyerlere yönelik Pastacı Çırağı Kursu açtı. İşaret dili çevirmenleri eşliğinde pastacılığı öğrenen 20 sağır kursiyer, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir araya geldi. Başkan Tugay'a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay da eşlik etti.

Kursiyerlerle işaret dili çevirmenlerinin desteği ile iletişim kuran Başkan Tugay, işaret dilini de kullanarak kursiyerlere başarılar diledi. Başkan Tugay, ziyaretinde sağır ve işitme engelli vatandaşlara müjde de verdi. Büyükşehir bünyesinde görevli iki işaret dili çevirmeninin yanı sıra beş işaret dili çevirmeninin daha çalışmaya başlayacağını kaydeden Başkan Tugay, özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne gidecek sağır ve işitme engelli vatandaşlara görüntülü ve birebir destek hizmeti verileceğini duyurdu.

"Çalıştayda verilen söz tutuldu"

Önemli projeyi kursiyerlerle paylaşan Başkan Tugay, sağır ve işitme engelli vatandaşlara yönelik farklı hizmetler ürettiklerini belirterek "Sağır ve işitme engelli vatandaşlarımız, Engellilik Çalıştayı'nda hastanede tercüman ihtiyacı olduğunu, dertlerini anlatmakta zorluk çektiklerini söylemişlerdi. Biz de tercüman desteği vereceğimizi söylemiştik. Eşrefpaşa Hastanesi için bir görüntülü sistemi devreye sokuyoruz. Her an hazır bir sistem olacak. İhtiyaç duydukları diğer alanlarda da belediyemiz kadrosunda olan yedi tercüman destek olacak. İşitme engelli vatandaşlarımız yardıma ihtiyacı olduklarını söyledikleri zaman onlara eşlik edecekler. Engellilerimiz bizim için özel değerde. Onların yaşadığı sıkıntıların farkındayız ve pek çok çalışmayı hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Hem görüntülü hem bire bir destek

Büyükşehir Belediyesi'nde, sağır ebeveyni olup çift kültürle büyüyen ancak kendilerinde herhangi bir işitme engeli olmayan iki Children of Deaf Adults (CODA) isim olan Özlem Özer ve Melek Uslular, işaret dili tercümanı olarak görev yapıyor. Özer ve Uslular'ın yanı sıra göreve gelecek beş tercüman da CODA olacak. Proje kapsamında sağırların hastane işlemlerine destek olacak tercümanlar, önce görüntülü şekilde sağır vatandaşlarla iletişim kuracak ve Eşrefpaşa Hastanesi için randevu oluşturmalarına yardımcı olacak. Randevu günü ise sağır vatandaşla birlikte hastaneye giderek doktor ve hasta iletişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak.

İşaret dili çevirmenleri iletişimi sağlıyor

Meslek Fabrikası Halkapınar Kurs Merkezi'nde sağır ve işitme engelli vatandaşlara yönelik düzenlenen Pastacı Çırağı Kursu, haftada iki gün olmak üzere toplam 124 ders saatini kapsıyor. 28 Mart 2025 tarihinde tamamlanacak kursun sonunda kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanacak. Eğitmen Jülide Yılmaz tarafından verilen kursta, Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nde görevli işaret dili çevirmenleri Melek Uslular ve Özlem Özer de eğitmen ve kursiyerler arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla kurs süresi boyunca görevlendirildi.

Meslek Fabrikası kurslarını ziyaret etti

Başkan Tugay, Meslek Fabrikası ziyareti kapsamında eğitmen Dilara Paşalı tarafından verilen 120 saatlik İngilizce A1 Seviyesi, eğitmen Rabia Kama tarafından verilen 357 saatlik Ön Muhasebe, Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri projesi kapsamında kurulan Dijital Gençlik Merkezi'nde eğitmen Sevil Demir tarafından verilen 140 saatlik Giyim Üretiminde Temel İşlemler ile eğitmen Ercan Turan tarafından verilen 159 saatlik barista kurslarını da ziyaret etti. Başkan Tugay, hem eğitmenler hem de kursiyerlerle sohbet etti.

Meslek Fabrikası, 16 ilçede 26 farklı kurs merkeziyle 35 alan 215 branşta ücretsiz kurslar düzenliyor. Yerelde kalkındırmayı amaçlayan Meslek Fabrikası, mesleki bilgi ve becerileri geliştirmeye yönelik eğitimleriyle yurttaşlara istihdam olanakları yaratırken, sektörün ihtiyacı olan eleman ihtiyacını da karşılamaya aracılık ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Sağır ve İşitme Engelli Bireylere Özel Destek Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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