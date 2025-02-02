İzmir'de sanat dolu bir hafta yaşanacak - Son Dakika
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İzmir'de sanat dolu bir hafta yaşanacak

İzmir, 2-7 Şubat'ta konserlerden sergilere, tiyatro oyunlarından film gösterimlerine kadar çeşitli sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak.

02.02.2025 14:17
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İzmir, 2-7 Şubat'ta konserlerden sergilere, tiyatro oyunlarından film gösterimlerine kadar çeşitli sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, Konak Sahnesi'nde "Hayal-i Temsil", "Orfin'in Müzik Kutusu", "Münasebetsiz", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "İlerleme", Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık", "Kral Olmak İstemeyen Aslan", "Rembetiko Efsanesi", Urla Atatürk Kültür Sahnesi'nde "Anahtar" oyunlarını sahneleyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Quartet Orkestrası Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Ali Çetinkaya Bulvarı, Konak Saat Kulesi, Bornova Küçükpark, Karşıyaka Çarşı ve Konak Kızlarağası Hanı'nda " Barış Manço'ya Saygı" konserleri düzenleyecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 6 Şubat'ta Bornova Kültür Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda "Saz Musikimiz" konseri verecek. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası da 7 Şubat'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) periyodik konserlerine devam edecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 4 Şubat'ta "Şen Dul" operetini, 5 Şubat'ta "İtalyan Akşamı" konserini, 7 Şubat'ta "Dört El Bir Melodi" gösterisini beğeniye sunacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Çocuk Filmleri Şenliği kapsamında Kınık Öğretmenevi Konferans Salonu'nda "Tembeller Ailesi", İzmir Sanat'ta "Geceye Yolculuk" filmlerinin gösterimi yapılacak.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda 3 Şubat'ta "Antik Çağdan Günümüze Koku Kültürü" atölyesi, 5 Şubat'ta Gönül Dostları Türk Müziği Derneği "Kansere Değil Hayata Şans Verin" konseri düzenlenecek.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda 7 Şubat'ta Canan Yılmaz'ın "Minyatürlerle İzmir", Kültürpark'taki Pakistan Pavyonu'nda 5 Şubat'ta "Parşomen Bir Serüvendir", AASSM Alt Kalt Galeri'de 6 Şubat'ta Şeref Bigalı'yı anma ve saygı sergileri açılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de sanat dolu bir hafta yaşanacak - Son Dakika

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