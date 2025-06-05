İzmir'de şehit aileleri arife günü yakınlarının mezarını ziyaret etti - Son Dakika
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İzmir'de şehit aileleri arife günü yakınlarının mezarını ziyaret etti

05.06.2025 12:46
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İzmir'de şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarına yaptıkları ziyarette duygusal anlar yaşadı.

İzmir'de şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarına yaptıkları ziyarette duygusal anlar yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğünce Işıkkent Polis Şehitliği'nde düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve şube müdürleri, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehit yakınları da burada çocuklarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

"Vatan için hepsi, başka hiçbir şey için değil"

Emekli polis memuru ve şehit babası Osman Demirkollu, oğlu Ozan Demirkollu'nun Mardin'in Dargeçit ilçesinde 2003 yılında PKK'lı teröristlerin polis merkezi amirliğine düzenlediği saldırıda şehit olduğunu söyledi.

Oğlunun evli ve bir çocuğu olduğunu anlatan Demirkollu, şunları kaydetti:

"Çocuğunu ilkokula yazdırmak için geldi. Hatta kısa süre bir tatil yaptık. Giderken bana söyledi, 'Baba ben şehit olacağım.' dedi. Şehit oldu. İyi yetişmiş bir kişiydi. Ben bir laf bile söylemedim kendisine. Çalışmayı seven, yardım yapmayı seven bir insandı."

Demirkollu, çocuğuna özlem duyduğunu belirterek, "Daha telefon numarasını silemedim. Bekliyorum işte. Belki açar diye hala, 2003 yılından beri bekliyorum. Cenab-ı Allah'ın takdiri ilahisi. Ben de 32 sene çalıştım. Ben de polis memuruydum. Hepimizin başı sağ olsun. Allah geride kalan evlatlarımıza sağlık sıhhat versin. Vatan için hepsi, başka hiçbir şey için değil." diye konuştu.

"Unutulmadığımızı biliyoruz"

Tunceli'de 2006 yılında görev dönüşü panzerin devrilmesi sonucu şehit düşen Müslim Sertkayalı'nın ailesi de oğullarının kabrini ziyaret etti.

Anne Gülçimen Sertkayalı, oğlunun evli ve bir kızı olduğunu, emanetlerine sahip çıktıklarını anlattı.

Sertkayalı, "Unutulmadığımızı biliyoruz. Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, 3-sayfa, Güncel, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de şehit aileleri arife günü yakınlarının mezarını ziyaret etti - Son Dakika

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