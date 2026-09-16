İzmir'de Şemikler Köprülü Kavşağı için ihale gün sayıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Şemikler Köprülü Kavşağı için ihale gün sayıyor

İzmir\'de Şemikler Köprülü Kavşağı için ihale gün sayıyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Caddesi'ndeki yoğunluğu azaltmak için Şemikler Köprülü Kavşağı'nın yapımı amacıyla önümüzdeki günlerde ihaleye çıkıyor. Proje kapsamında 205 metrelik köprü inşa edilerek cadde üzerindeki trafik akışının kesintisiz ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Caddesi'ndeki yoğunluğun azaltılması amacıyla Şemikler Köprülü Kavşağı'nın yapımı için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkıyor. Projeyle Anadolu Caddesi üzerindeki trafik akışının kesintisiz ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehir içi trafiği rahatlatmak ve güvenli, kesintisiz bir ulaşım akışı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde ulaşım projelerini hayata geçiren Büyükşehir, Anadolu Caddesi için de harekete geçti. Anadolu Caddesi'ndeki trafik akışını kesintisiz ve güvenli hale getirecek Şemikler Köprülü Kavşağı için önümüzdeki günlerde yapım ihalesine çıkılacak.

BÖLGE ULAŞIMINA NEFES ALDIRACAK

Ordu Bulvarı'nın Anadolu Caddesi'ne bağlandığı ve trafik ışıkları nedeniyle akışın kesildiği noktada, Şemikler Köprülü Kavşağı projesiyle trafik akışının rahatlatılması hedefleniyor. Anadolu Caddesi ile kuzey kesimdeki imar yollarının düzenlenmesini kapsayan proje, yaklaşık 2 bin 200 metrelik güzergah üzerinde uygulanacak. Modern geometrik tasarımı, akıllı altyapı çözümleri ve çevre yollarıyla bütünleşen yapısıyla projenin bölge ulaşımına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Proje kapsamında yaya güvenliği ve erişilebilirlik de gözetilerek güzergah boyunca kesintisiz ve standartlara uygun kaldırım düzenlemeleri yapılacak.

205 METRELİK KÖPRÜ

Proje kapsamında 6 açıklıklı ve toplam 205 metre uzunluğunda köprü inşa edilecek. Köprü, Anadolu Caddesi'ndeki trafik akışını üst kotlara taşıyarak kesintisiz ulaşım sağlayacak. Zemin yapısı ve mülkiyet sınırları dikkate alınarak tasarlanan istinat yapıları ise toplam 415 metre uzunluğunda ve en fazla 4 metre yüksekliğinde olacak.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Otomobil, Belediye, Ulaşım, Güncel, Trafik, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Şemikler Köprülü Kavşağı için ihale gün sayıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti

10:23
Bahçeli’nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
10:21
TikTok’ta tepki çeken bir skandal daha
TikTok'ta tepki çeken bir skandal daha
10:19
Galatasaray’da deprem Son transferin testleri şoke etti
Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti
09:56
Trump’a Kongre’den İran darbesi 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
Trump'a Kongre'den İran darbesi! 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
09:43
Büyük ayıp Bellingham’dan MVP Arda Güler’e olay hareket
Büyük ayıp! Bellingham'dan MVP Arda Güler'e olay hareket
09:42
Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu’ndan ilk yorum Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 10:38:42. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Şemikler Köprülü Kavşağı için ihale gün sayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement