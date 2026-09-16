İzmir\'de Şemikler Köprülü Kavşağı için ihale gün sayıyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Caddesi'ndeki yoğunluğun azaltılması amacıyla Şemikler Köprülü Kavşağı'nın yapımı için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkıyor. Projeyle Anadolu Caddesi üzerindeki trafik akışının kesintisiz ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehir içi trafiği rahatlatmak ve güvenli, kesintisiz bir ulaşım akışı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde ulaşım projelerini hayata geçiren Büyükşehir, Anadolu Caddesi için de harekete geçti. Anadolu Caddesi'ndeki trafik akışını kesintisiz ve güvenli hale getirecek Şemikler Köprülü Kavşağı için önümüzdeki günlerde yapım ihalesine çıkılacak.

BÖLGE ULAŞIMINA NEFES ALDIRACAK

Ordu Bulvarı'nın Anadolu Caddesi'ne bağlandığı ve trafik ışıkları nedeniyle akışın kesildiği noktada, Şemikler Köprülü Kavşağı projesiyle trafik akışının rahatlatılması hedefleniyor. Anadolu Caddesi ile kuzey kesimdeki imar yollarının düzenlenmesini kapsayan proje, yaklaşık 2 bin 200 metrelik güzergah üzerinde uygulanacak. Modern geometrik tasarımı, akıllı altyapı çözümleri ve çevre yollarıyla bütünleşen yapısıyla projenin bölge ulaşımına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Proje kapsamında yaya güvenliği ve erişilebilirlik de gözetilerek güzergah boyunca kesintisiz ve standartlara uygun kaldırım düzenlemeleri yapılacak.

205 METRELİK KÖPRÜ

Proje kapsamında 6 açıklıklı ve toplam 205 metre uzunluğunda köprü inşa edilecek. Köprü, Anadolu Caddesi'ndeki trafik akışını üst kotlara taşıyarak kesintisiz ulaşım sağlayacak. Zemin yapısı ve mülkiyet sınırları dikkate alınarak tasarlanan istinat yapıları ise toplam 415 metre uzunluğunda ve en fazla 4 metre yüksekliğinde olacak.