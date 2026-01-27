İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağanak Yağış ve Fırtına Sonrası Sahaya İndi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağanak Yağış ve Fırtına Sonrası Sahaya İndi

27.01.2026 12:00  Güncelleme: 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de etkili olan sağanak yağış ve fırtına sonrası Büyükşehir Belediyesi, 1314 personel ve 342 araçla sahada müdahale çalışmalarına başladı. İl genelinde metrekareye düşen yağış miktarları çeşitlilik gösteriyor ve ekipler önleyici tedbirler alarak riskli noktalarda çalışmalarına devam ediyor.

(İZMİR)- İzmir'de etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın neden olduğu olumsuzlukları giderebilmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle sahada mesai yapıyor. Kent merkezinde metrekareye 47,5 kilogram yağış düştüğü belirlenirken, Büyükşehir'e bağlı bin 314 personel, 342 araç ve 200 pompa ile müdahale çalışmalarına devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan şiddetli yağışın ardından sahaya indi. Meteoroloji verilerine göre, saat 09.00 itibarıyla İzmir kent merkezinde metrekareye 47,5 kilogram yağış düştü. En yüksek yağış, Dikili Çukuralan'da metrekareye 87,1 kilogram, Bergama İncecikler'de 66,2 kilogram, Balçova'da 57,6 kilogram olarak ölçüldü. Buca'da metrekareye 49,6 kilogram, Bornova'da 47,5 kilogram, Karabağlar'da 47,4 kilogram ve Konak'ta metrekareye 46,4 kilogram yağış düştü. Büyükşehir Belediyesi, bin 314 personel, 342 araç ve 200 pompa ile çalışmalarını sürdürürken, 289 ihbara müdahale etti.

AKOM planı devredeydi, ekipler önceden hazırlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yağış öncesinde AKOM koordinasyonunda hazırlanan kuvvetli yağış, sel ve fırtına hazır müdahale planını devreye aldı. Bu kapsamda İtfaiye, İZSU, Fen İşleri, Yol Yapım, Park ve Bahçeler, Zabıta ve ilgili tüm birimlerde ekip, araç ve personel görevlendirmesi yapıldı. Riskli noktalarda önleyici tedbirler alınırken, ihbarlara hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla ekipler kritik bölgelerde önceden konuşlandırıldı.

İtfaiye ve İZSU ekipleri sahada

İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na toplam 49 ihbar ulaştı. Bu ihbarların 18'i su baskını, 13'ü çatı uçması ve tehlikeli durum, 12'si ağaç devrilmesi olarak kayıtlara geçti. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri ayrıca 7 ağaç devrilmesine müdahale ederek riskleri ortadan kaldırdı. İZSU Genel Müdürlüğü ile 153 HİM Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbar sayısı ise 240 oldu. Bu başvuruların 153'ü ev su baskını, 87'si yol su baskını olarak sınıflandırıldı. İhbarların özellikle Buca, Konak ve Karabağlar ilçelerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Kordon'da önleyici tedbir

Deniz seviyesinin yükselmesi ve yoğun yağış ihtimaline karşı yol yapım ve onarım ekipleri, Kordon'daki sel kapılarında önleyici tedbirler aldı. Kent genelindeki tüm süreç, AKOM tarafından meteorolojik veriler, saha durumu ve gelen ihbarlar eş zamanlı olarak izlenerek yönetildi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde vatandaşların 153 HİM Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunabileceğini belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleriyle 7/24 esasına göre sahada olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Belediye, Fırtına, Fırtına, Güncel, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağanak Yağış ve Fırtına Sonrası Sahaya İndi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı tetikçiyle buluşma anları kamerada İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı
Shein, Türkiye’ye satışlarını durdurdu Shein, Türkiye'ye satışlarını durdurdu
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var En-Nesyri talebini yönetime iletti Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti
Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı

14:04
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 14:42:15. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağanak Yağış ve Fırtına Sonrası Sahaya İndi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.