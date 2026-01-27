İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağanak Yağış ve Fırtına Sonrası Sahaya İndi

(İZMİR)- İzmir'de etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın neden olduğu olumsuzlukları giderebilmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle sahada mesai yapıyor. Kent merkezinde metrekareye 47,5 kilogram yağış düştüğü belirlenirken, Büyükşehir'e bağlı bin 314 personel, 342 araç ve 200 pompa ile müdahale çalışmalarına devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan şiddetli yağışın ardından sahaya indi. Meteoroloji verilerine göre, saat 09.00 itibarıyla İzmir kent merkezinde metrekareye 47,5 kilogram yağış düştü. En yüksek yağış, Dikili Çukuralan'da metrekareye 87,1 kilogram, Bergama İncecikler'de 66,2 kilogram, Balçova'da 57,6 kilogram olarak ölçüldü. Buca'da metrekareye 49,6 kilogram, Bornova'da 47,5 kilogram, Karabağlar'da 47,4 kilogram ve Konak'ta metrekareye 46,4 kilogram yağış düştü. Büyükşehir Belediyesi, bin 314 personel, 342 araç ve 200 pompa ile çalışmalarını sürdürürken, 289 ihbara müdahale etti.

AKOM planı devredeydi, ekipler önceden hazırlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yağış öncesinde AKOM koordinasyonunda hazırlanan kuvvetli yağış, sel ve fırtına hazır müdahale planını devreye aldı. Bu kapsamda İtfaiye, İZSU, Fen İşleri, Yol Yapım, Park ve Bahçeler, Zabıta ve ilgili tüm birimlerde ekip, araç ve personel görevlendirmesi yapıldı. Riskli noktalarda önleyici tedbirler alınırken, ihbarlara hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla ekipler kritik bölgelerde önceden konuşlandırıldı.

İtfaiye ve İZSU ekipleri sahada

İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na toplam 49 ihbar ulaştı. Bu ihbarların 18'i su baskını, 13'ü çatı uçması ve tehlikeli durum, 12'si ağaç devrilmesi olarak kayıtlara geçti. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri ayrıca 7 ağaç devrilmesine müdahale ederek riskleri ortadan kaldırdı. İZSU Genel Müdürlüğü ile 153 HİM Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbar sayısı ise 240 oldu. Bu başvuruların 153'ü ev su baskını, 87'si yol su baskını olarak sınıflandırıldı. İhbarların özellikle Buca, Konak ve Karabağlar ilçelerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Kordon'da önleyici tedbir

Deniz seviyesinin yükselmesi ve yoğun yağış ihtimaline karşı yol yapım ve onarım ekipleri, Kordon'daki sel kapılarında önleyici tedbirler aldı. Kent genelindeki tüm süreç, AKOM tarafından meteorolojik veriler, saha durumu ve gelen ihbarlar eş zamanlı olarak izlenerek yönetildi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde vatandaşların 153 HİM Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunabileceğini belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleriyle 7/24 esasına göre sahada olduğunu vurguladı.