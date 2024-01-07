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İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi

İzmir'in Menemen ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen O.T., operasyonla yakalanıp, tutuklandı. Polis ekipleri, yapılan takip ve tespit çalışmaları sonucu O.T.'nin evine operasyon düzenledi ve 6 ruhsatsız tabanca, 62 adet fişek ve 1 otomatik av tüfeği ele geçirildi. O.T. gözaltına alındı ve tutuklandı.

İzmir\'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi
07.01.2024 - 09:52,
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İZMİR'in Menemen ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen O.T., operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 5 Ocak'ta silah ticareti yapan O.T.'ye yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, yapılan takip ve tespit çalışmaları sonucu O.T.'nin Menemen ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 62 adet 9 mm çapında fişek ve 1 otomatik av tüfeği ele geçirildi. O.T. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen O.T. tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
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