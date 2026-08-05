İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Tutuklandı

İzmir\'de Silahlı Kavga: 1 Tutuklandı
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Torbalı'da iki grup arasında çıkan kavgada, 1 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tepeköy Mahallesi'nde dün iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tabanca ve palanın kullanıldığı kavga ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, K.A. ve F.K.'yi olayda kullandıkları belirlenen ruhsatsız tabanca, 72 fişek ve pala ile gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 23 fişek, ruhsatsız tüfek ve 4 kartuş ele geçirildi.

F.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen K.A. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Tutuklandı - Son Dakika

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