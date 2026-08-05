İzmir\'de Silahlı Kavga: 1 Tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tepeköy Mahallesi'nde dün iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tabanca ve palanın kullanıldığı kavga ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, K.A. ve F.K.'yi olayda kullandıkları belirlenen ruhsatsız tabanca, 72 fişek ve pala ile gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 23 fişek, ruhsatsız tüfek ve 4 kartuş ele geçirildi.

F.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen K.A. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.