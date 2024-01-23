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İzmir'de Silahlı Kavga Sırasında Kalkan Olarak Kullanılan Kadın Şüpheliler Hakkında İfade Verdi - Son Dakika
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İzmir'de Silahlı Kavga Sırasında Kalkan Olarak Kullanılan Kadın Şüpheliler Hakkında İfade Verdi

İzmir'de yaşanan silahlı kavga sırasında arada kalan Öznur Şahin, şüphelilerden B.M.'nin kendisini kalkan olarak kullandığını ifade etti. Olayda yaralanan B.M. ve kaçan diğer şüpheli T.Y. ise polis tarafından yakalandı.

İzmir\'de Silahlı Kavga Sırasında Kalkan Olarak Kullanılan Kadın Şüpheliler Hakkında İfade Verdi
23.01.2024 - 16:11,
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İZMİR'de silahlı kavga sırasında arada kalıp, şüphelilerden B.M.'nin kalkan olarak kullandığı Öznur Şahin (63), ifadesinde, "B.M. kendisine mermi gelmesin diye beni sağa sola hareket ettirip, siper etti. 'Beni bırakın, olayla ilgim yok' diye yalvardım. Ardından önce T.Y. sonra B.M. kaçtı" dedi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi 1593/9 Sokak'ta meydana geldi. Husumetli B.M. ile T.Y. arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, o anlar bir cep telefonu ile iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; B.M.'nin ruhsatsız tabanca ile koştuğu, bu sırada sokaktaki Öznur Şahin'in tarafların arasında kaldığı, B.M.'nin Şahin'i kalkan olarak kullandığı, çıkan arbedede B.M.'nin tabanca ile bacağından yaralandığı görüldü. Bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, yaralı halde kaçmaya çalışan B.M. gözaltına alındı. Olaydan sonra bölgeden uzaklaşan Öznur Şahin ifade verirken, kaçan diğer şüpheli T.Y. polis ekiplerince yakalandı.

'HER İKİSİNDEN DE ŞİKAYETÇİYİM'

3 çocuk annesi Öznur Şahin'in ifadesinde, "B.M. ve T.Y. adlı bu kişileri tanımam. Bu kişilerle husumetim ve kan bağım yoktur. Saat 19.00'da fırına ekmek almaya gittim. Ardından eve dönerken biri arkamdan sarılıp, karşı tarafa 4 el ateş etti. Sonrasında hızla oradan uzaklaşmaya çalıştım. Bu kişinin kime ateş ettiğini görmedim. Koşarak uzaklaşırken, arkamdan koşuşturmalar duydum. Ardından ilk ateşi eden ve adını karakolda öğrendiğim B.M., bana sarıldı. Geldiği yöne çevirdi. Elinden kurtulmak istediysem de bırakmadı. 'Bırak beni kimsin sen' diye bağırdım. Sonra sokaktan elinde silahla gelen, adını karakolda öğrendiğim T.Y. geldi. Bu kişi de silahı bana ve B.M.'ye doğrulttu. B.M. kendisine mermi gelmesin diye beni sağa sola hareket ettirip, siper etti. 'Beni bırakın, olayla ilgim yok' diye yalvardım. Ardından önce T.Y. sonra B.M. kaçtı. Olayın şokuyla evime gittim. Her ikisinden de şikayetçiyim" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir'de Silahlı Kavga Sırasında Kalkan Olarak Kullanılan Kadın Şüpheliler Hakkında İfade Verdi - Son Dakika
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