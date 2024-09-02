İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Cengizhan Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından kaçan şüpheli hakkında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Zanlı D.K. (20), suç aleti tabancayla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Cengizhan Mahallesi'nde önceki gün motosikletli D.K, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Muhammet Umut Demirbuğa (21) ile kardeşi Ö.D'ye silahla ateş etmişti.

Olayda yaralanan Demirbuğa, kardeşi Ö.D. ve market sahibi E.K. ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan Demirbuğa, kurtarılamamıştı.

Muhammed Umut Demirbuğa'nın bir süre önce D.K'yi omzundan bıçakladığı, bu nedenle aralarında husumet olduğu belirtilmişti.