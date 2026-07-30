İzmir'de Sınav Destek Merkezlerinde yaz dolu dolu geçiyor - Son Dakika
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İzmir'de Sınav Destek Merkezlerinde yaz dolu dolu geçiyor

İzmir\'de Sınav Destek Merkezlerinde yaz dolu dolu geçiyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınav Destek Merkezleri, Yaz Okulu Programı'nı yedi farklı noktada sürdürüyor. 7 Ağustos'a kadar sürecek ücretsiz programla, İzmirli öğrenciler ve yetişkinler hem akademik gelişimlerini destekliyor hem de sosyal, kültürel ve kişisel becerilerini ilerletiyor.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınav Destek Merkezleri, Yaz Okulu Programı'nı yedi farklı noktada sürdürüyor. 7 Ağustos'a kadar sürecek ücretsiz programla, İzmirli öğrenciler ve yetişkinler hem akademik gelişimlerini destekliyor hem de sosyal, kültürel ve kişisel becerilerini ilerletiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Yaz Okulu Programı, öğrencilerin yaz tatilini verimli, nitelikli ve eğitici etkinliklerle değerlendirmelerine olanak sağlıyor. Sınav Destek Merkezlerinde yürütülen program kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 7 Ağustos'a kadar haftanın beş günü ücretsiz eğitim ve atölye çalışmaları sunuluyor. Ayrıca bazı merkezlerde yetişkinlere yönelik atölyeler de düzenleniyor. Yaz Okulu Programı süresince öğrenciler; LGS hazırlık derslerinin yanı sıra çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerden de yararlanma fırsatı buluyor.

ÖĞRENCİLER KALİTELİ VAKİT GEÇİRİYOR

Sınav Destek Merkezleri sorumlusu Mehmet Parlak, "Özellikle öğrencilerimizin yaz tatilindeki vakitlerini donanımlı ve eğitime odaklı hale getirmeyi, bunu da atölyelerle desteklemeyi amaçlıyoruz. Konak, Çiğli, Limontepe, Gürçeşme Sınav Destek Merkezleri, Evka-1 Sosyal Yaşam Kampüsü, Çetin Emeç Semt Evi ve Güzelbahçe Sağlıklı Yaş Alma Merkezi olmak üzere yedi merkezimizde hem öğrencilere hem de yetişkinlere yönelik kurslar veriyoruz. Öğrencilere Türkçe, matematik, İngilizce, sosyal bilgiler, din kültürü gibi akademik ders hizmetinin yanında hem öğrencilere hem de yetişkinlere yönelik pilates, çello, piyano, seramik gibi atölye çalışmaları gerçekleştiriyoruz" dedi.

"HEM EĞLENİYORUM HEM ÖĞRENİYORUM"

Yaz Okulu Programı'na katılan 8 yaşındaki Alya Erdoğan "Yogaya gidiyorum, resim yapıyorum, akıl ve zeka oyunları oynuyorum. Yaz tatilim çok güzel geçiyor. Hem eğleniyorum hem öğreniyorum" derken; 9 yaşındaki Ayaz Dinçer de "Yaz tatili çok güzel geçiyor. Burada gitar çalıyorum, kutu oyunu oynuyorum, Türkçe dersine giriyorum. Tablette oyun oynamaktansa dışarıda oynamayı, öğrenmeyi, kitap okumayı, test çözmeyi daha çok seviyorum" ifadelerini kullandı. 8 yaşındaki Meryem Gelen ise şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımla eğleniyorum, güzel vakit geçiriyorum. Oyunlar oynuyoruz. Buraya gelmeseydim zamanım genelde evde geçerdi. Burası daha eğlenceli" sözlerine yer verdi.

BİRBİRİNDEN FARKLI ÇALIŞMALAR

Program kapsamında LGS hazırlık kurslarının yanı sıra "Eğlenceli Matematik", "Haritalarla Öğreniyorum", çocuk ve yetişkin yogası, akıl ve zeka oyunları, "English Speaking Club", pilates, müzik, seramik, ritim gibi çalışmalar gerçekleştiriliyor. Konak Sınav Destek Merkezi'ndeki YKS Hazırlık Kursu ise 31 Ağustos'ta başlayacak. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler Konak Sınav Destek Merkezi için 0232 293 61 49, Çiğli Sınav Destek Merkezi için 0232 293 34 91 ve Çetin Emeç Semt Evi için 0232 294 23 99 numaralı telefonları arayabiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Sınav Destek Merkezlerinde yaz dolu dolu geçiyor - Son Dakika

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