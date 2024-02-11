İzmir\'de Skuter Kazası: Soykanlar Ölmesin

Kaza, 4 Şubat'ta saat 00.30 sıralarında Mavişehir Mahallesi Cahar Dudayev Bulvarı'nda meydana geldi. İzmir Türk Koleji (İTK) 10'uncu sınıf öğrencisi Soykan Sönmez ve ağabeyi Göktuğ Güleç'in (23) bindiği skutere, M.E.Ö.'nün (20) kullandığı otomobil çarptı. Kazada Soykan Sönmez ile annesinin ilk eşinden olan ağabeyi Göktuğ Güleç ve otomobil sürücüsünün yanındaki D.E. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Soykan Sönmez, burada kurtarılamadı. Sönmez'in yakınlarına teslim edilen cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde toprağa verildi. Gözaltına alınan ve aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobilin stajyer ehliyetli sürücüsü M.E.Ö. tutuklandı.
AĞABEYİ YOĞUN BAKIMDA
Soykan'ın babası Gökhan Sönmez, kaza gününü anlatarak, "Çocuklarımızla konsere gitmiştik, biz erken ayrıldık. Bir süre sonra onlar da arkamızdan gelmek üzere konserden ayrılmış. Skuterle yola çıkmışlar. Karşıya geçerken hızla otomobilin çarpmış. 2 çocuğum hastaneye kaldırılıp, entübe edilerek, yoğun bakıma alınıyor. Küçük oğlum Soykan, İzmir'de öğrenciydi. Yatılı olarak kalıyordu. Soykan'ı kaybettik, büyük oğlum Göktuğ'un tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor" dedi.
'SKUTER CAN ALMASIN'
Skuterin tehlikeli olduğunu vurgulayan Sönmez, "10 yaşında herhangi bir çocuk, telefonundaki bu uygulama ile skuter alıp, kolayca trafiğe çıkabiliyor. Soykan Sönmez, Antalya Manavgat'tan İzmir'deki okulunu burslu kazanabilmek için emek vermişti. Burslu okuyordu. İngilizce, İspanyolca ve Almanca dillerini konuşabilen; ülkesine hizmet etmek isteyen bir çocuktu. Böyle hunharca bir skuter kazasında bütün emekleri ve idealleri mahvoldu. Belki yarın sizin çocuğunuz da cep telefonundan bir uygulamayla skuter alacak. Belki aynı senaryoyu sizler yaşayacaksınız. Tüm anne, babalara sesleniyorum. Çocuğu olan her anne-baba, çocuklarına sahip çıkmalı. Kimse mağdur olmamalı. Çok net bir şekilde skuterler kaldırılmalı. Çünkü skuterler çocuklarımızın canıyla oynuyor. Çocuklarımız cep telefonlarından 10-15 lira karşılığında bu canavarları kullanıyorlar. Çünkü çok tedbirsiz bir araç. Hiçbir güvenlik ve önlemleri yok. Hiçbir şekilde denetlenmiyor. Telefonlarınız varsa direğin ağacın altında duran skuteri alıp, kullanabiliyorsunuz. Bunun için kanun boşluğu var. Kanun yapılsın, artık yeter. Skuter can almasın. Kimsenin annesi ağlamasın. Soykanlar ölmesin" diye konuştu.
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