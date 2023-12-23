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İzmir'de SMA hastası bebek için bağış kampanyası

İzmir'de yaşayan Tülay ve Veysi Yenigün çiftinin 15 aylık kızları Mihra Helin'e SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Mihra Helin'in tedavisi için valilik izinli bağış kampanyası başlatıldı. Kampanyanın henüz yüzde 29'u tamamlandı. Aile, kızlarını gen tedavisine kavuşturmak istiyor.

İzmir\'de SMA hastası bebek için bağış kampanyası
23.12.2023 - 10:38,
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İZMİR'de topuktan alınan kanla 9 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konulan Tülay Yenigün (28) ve Veysi Yenigün'ün (30) kızları 15 aylık Mihra Helin Yenigün'ün tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Hastanede gözetim altında tutulan Mihra Helin'in solunum cihazına ihtiyaç duyduğu için yoğun bakım ünitesine yatırıldığını belirten Yenigün, kampanyanın henüz yüzde 29'unun tamamlandığını belirterek, "Kızımız doğduğu günden beri yaşam mücadelesi veriyor. Kızımızı gen tedavisine kavuşturmak istiyoruz" dedi.

İzmir'de yaşayan ev kadını anne Tülay Yenigün ve inşaat işi yapan baba Veysi Yenigün'ün, Berra Evin (7) ve Nare'den (2) sonra dünyaya gelen 15 aylık kızları Mihra Helin'e 9 günlükken topuktan alınan kanla SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Mihra Helin'in Zolgensma tedavisine ulaşması için valilik izinli bağış kampanyası başlatıldı. 1 yılı aşkın süredir bu hastalıkla savaştıklarını belirten Veysi Yenigün, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gözetim altında tutulan Mihra Helin'in solunum cihazına ihtiyaç duyduğu için yoğun bakım ünitesine yatırıldığını söyleyerek, "Geçen hafta acile geldik. Nefes almada zorluk yaşıyor, balgamı atamıyordu. Korktuk. 5 günün ardından nefes alışı daha da hızlanınca yoğun bakıma aldılar. Damar yolu ellerinde bulamayınca ayağında bulup tedaviye başlamışlar. Mihra acı üstüne acı çekiyor" ifadelerini kullandı.

'BAĞIŞ TOPLAMAK İÇİN SÜREKLİ KOŞTURUYORUM'

Mihra Helin'in doğumdan sonra 10 gün kuvözde kaldığını belirten Yenigün, hastalıkla ilgili tanının konulmasının ardından çaresiz kaldıklarını söyledi. İki sağlıklı çocuktan sonra dünyaya gelen Mihra'nın ellerinden kayıp gitmesini istemediklerini belirten Yenigün, "Kızımız doğduğu günden beri yaşam mücadelesi veriyor. Biz de bir yandan onun bakımıyla ilgilenirken bir yandan bağış toplayıp kızımızı gen tedavisine kavuşturmak istiyoruz. Herkesin bu konuda duyarlı bekliyoruz. Kampanyanın yüzde 29'u tamamlandı. Yavaş ilerliyor. 1 milyon 800 bin euro gibi bir tedavi masrafı var. Biz hastanedeyken kardeşleri de babaannesinde kalıyor. Onların da psikolojisi bozuldu. 5 kişilik bir aileyiz. Bağış toplamak için sürekli koşturuyorum. Bir an önce bu hastalığın çözümü bulunsun. Mihra nefes alamadığı için basınçlı cihaza ihtiyacı oldu. Durumunun iyiye gitmesi için dua ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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