İzmir'de Spor İhtiyaçları İçin Anket Başlatıldı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, her yaştan ve kesimden yurttaşların kentteki spora ilişkin ihtiyaç ve taleplerini tespit etmek, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmek amacıyla bir anket hazırladı. İzmirliler, ankete QR kod üzerinden katılabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, sağlıklı yaşamı ve sporu kent sakinlerinin rutin alışkanlıkları haline getirme amacıyla bir anket çalışması başlattı. "Spor ve fiziksel aktivite" başlığıyla hazırlanan anketi her yaştan İzmirli yanıtlayabiliyor. Yaklaşık 3 dakika süren anket sonucunda elde edilecek veriler, "spor başkenti İzmir" hedefine yönelik çalışmaların, kent sakinlerinin öncelikli ihtiyaç ve taleplerine göre şekillenmesini sağlayacak.

Ankete sosyal medya görsellerinde yer alan QR kod ile ya da https://stratejikyonetimsistemi.izmir.bel.tr/survey/4848 adresinden ulaşılabilecek.

Çalıştaya dayanak oluşturacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından nisan ayında düzenlenmesi planlanan İzmir Spor Eylem Planı Çalıştayı'nda da anket ile elde edilen verilerden yararlanılacak. İhtiyaç ve talepler, olanaklar ve azami yarar gözetilerek önceliklendirilecek ve eylem planı oluşturulacak.

Herkes için spor, her yerde spor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Herkes için spor, her yerde spor" mottosuyla kentin farklı bölgelerinde tüm yaş gruplarına ve toplumsal kesimlere yönelik çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. Bu kapsamda pazartesi, çarşamba ve cuma günleri vapurda yolculuk yapanlara uzman spor eğitmenleri egzersiz eğitimi veriyor; İzmir'in farklı bölgelerindeki 19 tesiste sabah egzersizleri yapılıyor, "Mahallede Spor Var" projesi ile Buca, Karabağlar, Konak, Narlıdere, Kemalpaşa ve Bayraklı 'da bulunan 7 mahallede çocuklara basketbol, futbol, voleybol ve halk oyunları branşlarında spor eğitimi sunuluyor.

Sportif yetenek ölçümü ile 8-9-10 yaşlarındaki çocukların hangi spor dalına daha yatkın oldukları bilimsel temelli olarak tespit ediliyor, spor okullarında 2024 yılında 58 bin 895 çocuğa eğitim verildi. Bunların yanı sıra Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda bulunan Buz Sporları Salonu yeni sezonun başladığı Ekim 2024'ten bu yana 80 binden fazla yurttaşa hizmet verdi. Ayrıca kentte yerel ve uluslararası çok sayıda spor organizasyonu düzenleniyor.