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İzmir'de suç örgütü operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de suç örgütü operasyonu: 4 tutuklama

İzmir'in Çiğli ilçesinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda çalıntı otomobil, çalıntı motosiklet, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, kılıç, uyuşturucu ve silahlara ait fişekler ele geçirildi. Şüpheliler arasında silahla yaralama, dolandırıcılık ve memura mukavemet gibi suçlara karıştığı öne sürülen B.B'nin de bulunduğu belirtildi.

İzmir\'de suç örgütü operasyonu: 4 tutuklama
24.01.2024 - 10:05,  Güncelleme: 10:06
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İzmir'in Çiğli ilçesinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, elebaşılığını B.B'nin yaptığı suç örgütüne yönelik 18 Ocak'ta operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çalıntı otomobil, 3 çalıntı motosiklet, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, kılıç, uyuşturucu ve silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Çiğli ilçesinde silahla yaralama, dolandırıcılık ve memura mukavemet gibi suçlara da karıştığı öne sürülen B.B, M.B, E.B, O.K, B.K. ve M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.B, M.B, E.B ve O.K. tutuklandı, B.K. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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