İzmir'de suç örgütü ve tütün kaçakçılığı operasyonu: 10 tutuklama

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İzmir'de suç örgütü ve tütün kaçakçılığına yönelik iki operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dün Ödemiş, Balçova, Seferihisar ve Balçova ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda yakaladığı zanlıların işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 7'si emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olay

Polis ekipleri dün Ödemiş'te düzenlediği eş zamanlı operasyonda "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak" suçlamasıyla 4 şüpheliyi yakalamış, operasyon kapsamında Balçova, Seferihisar ve Karabağlar'da bu suç örgütüne silah temin ettikleri öne sürülen 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise kaçak tütün ve tütün mamullerinin imalat, ticaret ve sevkiyatını yaptıkları suçlamasıyla 12 şüpheliyi yakalamıştı.