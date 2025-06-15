İzmir\'de Tahtalı Barajı\'nda Su Seviyesi Kritik Eşiğe Geriledi

İZMİR'in içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 azaldı. Barajdaki su seviyesi, yüzde 13,56'ya geriledi. Beklenen kuraklığın geldiğini ve biraz uzun sürdüğünü belirten Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, " İzmir'deki ve Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi tamamen su kullanımına bağlı. Eğer geçtiğimiz sene gibi kullanır, günde 200-220 bin litre metreküp su çekilirse eylül ayında yüzde 2'yi belki daha aşağı seviyeleri görürüz" dedi.

İzmir'de beklenen yağışların gelmemesi sebebiyle barajlardaki doluluk oranları kritik seviyelere düşmeye başladı. Şehrin içme suyunun karşılandığı Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 13,56'ya geriledi. Barajdaki su hacmi bugün itibarıyla toplam 58,5 milyon metreküp, kullanılabilir su hacmi ise yaklaşık 40 milyon metreküp olarak ölçüldü. Bu ölçümler ışığında Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 13,56 olarak hesaplandı. Su seviyesinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50'den fazla eksildiği kaydedildi. Geçen yıl 14 Haziran'da ise barajdaki toplam su hacmi 100 milyon metreküp, kullanılabilir su hacmi ise 80,5 milyon metreküp olarak ölçülürken, doluluk oranının ise yüzde 28,06 olarak hesaplanmıştı.

'KURAKLIK 'GELİYORUM' DEDİ'

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2020'den sonra dünya çapında kuraklığın başladığını belirtti. Prof. Dr. Yaşar, "Beklenen kuraklık geldi ve bu sefer biraz uzun sürdü. Ancak asıl neden nüfusun çok artması. 2023'te yüzde 11 oranında ortalamanın üzerinde yağış aldık. Geçen sene yalnızca yüzde 6 eksik yağdı. Ancak bunu çok acı hissetmeye başladık çünkü tüm barajlarımız boşaldı. Asıl sorun suyun kullanımı ve yönetiminde. Yağışlarda büyük hareketlilik yok. Neredeyse 90 milyona geldik ve yağan yağmur yetmiyor. Sularımızı ve barajlarımızı bilimle yönetmemiz gerekiyor. En uygun sulama sistemlerini kullanmalıyız. Tarım ürün desenleri buna göre benimsenmeli. Yeterli su yoksa ürün de olmamalı. Gelişmiş ülkelere göre 2020'den itibaren başlayacak olan kuraklığa gerekli önlemleri alamadık. Hala bahçe sulamaya, araba yıkamaya devam ettik. Kuraklığın geleceği hep belliydi. Belediyeler bünyelerine hidrojeologlar almalılar. Tüm planı ve hesabı onlar yapar" dedi.

'YENİ REKOR KIRILABİLİR'

2008 yılında barajın su seviyesinin yüzde 2'ye kadar düştüğünü belirten Prof. Dr. Yaşar, bu sene de tek haneli rakamlara inmesini beklediğini belirtip, "İzmir'deki ve Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi tamamen su kullanımına bağlı. Eğer geçtiğimiz sene gibi kullanır, günde 200-220 bin litre metreküp su çekilirse eylül ayında yüzde 2'yi belki daha aşağı seviyeleri görürüz. Yaptığım incelemelere göre günde yaklaşık 100 bin litre metreküp su kullanılıyor. Bu durumda dahi su seviyesi yüzde 5 ila 6'ya kadar düşecektir ve bu da son yılların en düşük seviyesi olacaktır. Kullanımın yanı sıra yaz aylarında suyun daha fazla buharlaştığını da unutmamak lazım" ifadelerini kullandı.

'SU KAYNAKLARINI HOR KULLANDIK'

Su tüketiminin yazın keyfi sebepler yüzünden arttığına vurgu yapan Prof. Dr. Yaşar, "İzmir'de kışın kişi başı 130 litre su verilir. Yazın bu sayı 200 litreye çıkıyor. Çünkü herkes balkon yıkıyor, araba yıkıyor, bahçe suluyor. Geçen sene Tahtalı Barajı'nda günde yaklaşık 230 bin metreküp su çekiliyordu. Gördes'in de suyu bitmek üzere. Günde 180 bin metreküp gibi bir suyu oradan alıyorduk. Tüm barajlarımızı çok hor kullandık. Yer altı sularımızı da hoyratça kullanıyoruz. Çiğli Arıtma Tesisi'nden günde 600 bin metreküp su çıkıyor ve denize bırakılıyor. Gri suları tarımda kullanmak gerekiyor. Bilimi kullanmıyoruz. Su partiler ve politikalar üstüdür. 2009-2019 arasında olağanüstü yağışlar vardı. Barajlar doluydu. Ancak o dönem su, ısrarla yer altından çekildi" diye konuştu.