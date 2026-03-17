Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Taksi Şoförü Cinayeti ile İlgili Görüntüler Elde Edildi

17.03.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de taksi şoförü Deniz Örer'in öldürülmesiyle ilgili araç içi görüntüler soruşturmaya eklendi.

İzmir'in Konak ilçesinde öldürülen taksi şoförü Deniz Örer ile katil zanlısının araç içi görüntülerine ulaşıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Örer'i (52) tabancayla öldüren Doğuş Meşe (24) hakkında yürütülen soruşturmada taksideki araç içi kamerasınca kaydedilen görüntüler soruşturma dosyasına eklendi.

Görüntülerde, Örer'in 9 Mart saat 22.19'da Gaziosmanpaşa Caddesi'nde katil zanlısını aracına aldığı, şüphelinin olayın yaşandığı 1307 Sokak'ı işaret ederek "Bavulum var onu alacağım, sonra Karşıyaka'ya gideceğiz." dediği duyuluyor.

Meşe'nin, yolu tarif ettiği Örer'e, daha sonra bavulunu alması için beklemesini söylediği ve araçtan indiği görülüyor.

Taraflar arasındaki diyaloğun ardından zanlının silahla ateş ettiği Örer'i araçtan indirerek taksiyi gasbetmesi, bir süre sonra F.A. isimli kadını araca alması ile polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri araç içi kamerasınca kaydedildi.

Olay

Konak ilçesinde 9 Mart'ta, taksi şoförü Deniz Örer, aracına aldığı Doğuş Meşe tarafından tabancayla öldürülmüştü. Örer'i araçtan sokağa bırakarak taksiyi gasbeden Meşe, polis ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tecavüzcülere böyle kucak açtılar Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
Savaş planları altüst etmişti Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
Dursun Özbek çıldırdı Liverpool’u elerlerse çuval çuval para dağıtacak Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çuval para dağıtacak
Guardiola’dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle Guardiola'dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle
Yok böyle maç Hükmen bile galip gelen olmadı Yok böyle maç! Hükmen bile galip gelen olmadı
Netanyahu’dan 2. “ölmedim“ videosu Netanyahu'dan 2. "ölmedim" videosu

12:20
Akaryakıta bir zam daha Tabelalar 11’inci kez değişecek
Akaryakıta bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek
12:17
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
11:28
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?
11:16
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü İsrail basınından gündem yaratacak iddia
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail basınından gündem yaratacak iddia
10:50
İran’ın son saldırısı “kör“ etti Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
10:14
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 12:42:20. #.0.4#
SON DAKİKA: İzmir'de Taksi Şoförü Cinayeti ile İlgili Görüntüler Elde Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.