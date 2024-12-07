İzmir'de Taşıt Köprüsü Hizmete Açıldı

Güncel

(İZMİR)- Ulaşım altyapısına yönelik yatırımlarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Yamanlar Mahallesi'nde yapılan taşıt köprüsünü de hizmete açtı. Bir buçuk ayda tamamlanan köprünün açılışını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Hizmet etme inancı ve kararlılığıyla bu göreve geldik. Sakın ola hiç kimse başını öne eğmesin. Elimizdeki bütün kaynakları insanlarımızın ihtiyaçlarına, hizmetlerine kullanacağız. Tarih yazacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin taşıt köprüsü, yaya köprüsü ve menfez yatırımları sürüyor. Bayraklı'nın Yamanlar Mahallesi'nde dere üzerindeki eski yaya köprüsü kaldırılarak yerine taşıt köprüsü yapıldı. Akın Kıvanç Sokak ile 7312 numaralı sokağı birbirine bağlayan taşıt köprüsü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşların katıldığı törenle hizmete alındı.

"Herkes İzmir'de yaşamak ister"

İzmir'i planlı ve dirençli bir şehir haline getirmek istediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, "Arkadaşlarımızın burada çok büyük emeği var. 45 gün gibi bir süre içinde ihtiyaç olduğu anlaşılan köprüyü yaptılar. Ben İzmir ve İzmirliler ile belediye başkanlarımızla, mesai arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Herkesin İzmir'de yaşamak istediği kıymetli bir şehirdeyiz" dedi.

"Bu yola baş koyduk"

Tüm ilçelerin ihtiyaçları için seferber olduklarını aktaran Başkan Tugay, "Bayraklı ilçemiz de bunlardan biri. İrfan Başkanımla beraber bu yola baş koyduk. Bütün sorunları en iyi şekilde çözeceğiz. Hiçbir ilçede hizmette geri kalmayı kabul etmiyoruz. İZSU'daki arkadaşlarımızla Körfez'de dip tarama çalışmasını başlattık. Bir taraftan arıtmayla ilgili çalışmamız son hızla devam ediyor. Çok yakında 4. Faz hizmete alınacak. Yağmur suyu ayrıştırmalarımızı Bayraklı merkez dahil her yerde yapmak üzere planımızı yaptık. Altyapı ve kentsel dönüşümle ilgili ihtiyaçlarımız çalışılarak çözülecek" ifadelerini kullandı.

?"Tarih yazacağız"

Başkan Tugay ayrıca, "Bizler bu memleketin yetiştirdiği evlatlarız, bu memlekete saygı ve sevgiyle bağlı insanlarız. Kim olursa olsun herkese sevgi ve saygıyla bağlıyız. Hizmet etme inancı ve kararlılığıyla bu göreve geldik. Çünkü uzun zamandır bu milleti birbirinden ayıran, kutuplaştıran, birbirine düşman etmeye çalışan bir siyasete maruz kalıyoruz. Bu; böl, parçala, yönet anlayışıdır. Hayır. Biz bu milletin hiçbir anlamda ayrışmasını, başkalaştırılmasını, dışlanmasını kabul etmiyoruz. Her bir vatandaşımız bizim için kıymetlidir. Bizden hizmet istesinler. Biz onları sıraya sokalım, gücümüzün yettiğince hızlı yapalım. Söz verdim; hatta yemin ettim; bu belediyenin her bir kuruşu çok dikkatli kullanılacak. Hiçbir zaman israf içinde olmayacağız. Elimizdeki bütün kaynakları insanlarımızın ihtiyaçlarına, hizmetlerine kullanacağız. Bir tarih yazacağız. İzmir'de 25 bin sosyal konut yapacağız. İnsanlarımızı çok uygun fiyatlarla konut sahibi yapacağız. Tanzim satış marketlerimizi yeniden açacağız. Sakın ola hiç kimse başını öne eğmesin. Dimdik durun. Milletimizin dik durmasına evlatlarımızın ihtiyaçları var. Gençlerimiz de başka bir ülke için değil Türkiye için çalışmayı istesin. Bu güzel köprü hayırlı olsun. Nice açılışlarda hep birlikte olalım" dedi.

Büyükşehir'e dayanışma teşekkürü

İlçesinde yürütülen hizmetler için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Büyükşehir Belediyesi, göreve geldiğimizden bu yana temel hizmetlerimizin yanında geleceğimizi de etkileyecek onlarca plan ve projenin içinde oldu. Büyükşehir Belediye'miz ile birlikte bayraklımızın uzun yıllardır beklediği hizmetleri yerine getireceğiz. Başkanımız Cemil Tugay'ın gösterdiği dayanışma için teşekkür ediyorum. Daha güzel açılışlarda da bir araya gelmeyi temenni ediyorum" diye konuştu.

Çalışma kapsamında neler yapıldı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 5 milyon liralık yatırımla 15,25 metre uzunluğunda, 10,9 metre genişliğinde taşıt köprüsü yapıldı. Yamanlar Mahallesi'ndeki Akın Kıvanç Sokak ile 7312 numaralı sokak mevcut dere üzerinden birbirine bağlanmış oldu. Ekim ayının ortasında başlayan proje Aralık ayının ilk günlerinde tamamlandı. Geliş-gidiş şeklinde iki şeritten oluşan köprünün sağında ve solunda 1,5 metre genişliğinde yaya yolu bulunuyor. Yenilenen köprü olası bir deprem veya sel anında ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlandı.