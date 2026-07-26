İZSU, yağmur ve atık suyu yer altında ayırmaya başladı - Son Dakika
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İZSU, yağmur ve atık suyu yer altında ayırmaya başladı

İZSU, yağmur ve atık suyu yer altında ayırmaya başladı
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İZSU, Dünya Bankası finansmanıyla yürüttüğü TEFWER Projesi'nin dördüncü ve beşinci etaplarını Bornova ve Buca'da başlattı. Yaklaşık 140 km altyapı yenilemesiyle taşkın, kötü koku ve yol çökmesi sorunlarının azaltılması hedefleniyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün Dünya Bankası finansmanıyla yürüttüğü TEFWER Projesi'nin yeni etapları Bornova ve Buca'da başladı. Yaklaşık 140 kilometrelik altyapı yenilemesiyle taşkın, kötü koku ve yol çökmesi sorunlarının azaltılması hedefleniyor.

İZSU Genel Müdürlüğü'nün, iklim krizinin etkilerine karşı kenti daha dirençli hale getirmek amacıyla yürüttüğü yağmur suyu ayrıştırma yatırımlarına devam ediyor. 110 milyon avroluk Dünya Bankası finansmanıyla Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında Konak, Bayraklı ve Karabağlar'da üç etapta inşaat çalışmaları eş zamanlı sürerken, projenin Bornova ve Buca'yı kapsayan dördüncü ve beşinci etapları düzenlenen halk katılım toplantısı ile yurttaşlara tanıtıldı.

HEDEF İKLİM DİRENÇLİ İZMİR

Halk katılımı toplantıları, Bornova Belediyesi Meclis Salonu ile Buca Belediyesi Bucakut Konferans Salonu'nda düzenlendi.

İZSU Genel Müdür Vekili Onur Demirci, burada yaptığı konuşmada, "İzmir'in tüm ilçelerinde yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısını modernize etmek, iklim değişikliğine dirençli bir kent altyapısı oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sayede taşkın riski bulunan bölgelerde yaşanan sorunları birer birer çözüme kavuşturuyoruz" dedi.

Buca Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Benzer ise çalışmaların ilçe için büyük önem taşıdığını belirterek, "Yapılan ve yapılacak hizmetler için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a, İZSU Genel Müdürlüğümüzün yönetici ve çalışanlarına Buca halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İLK ÜÇ ETAPTA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

TEFWER kapsamında ilk projenin inşaat çalışmaları Konak'ın Umurbey, Halkapınar, Mersinli ve Çınarlı mahalleleri ile Bayraklı Adalet Mahallesi'nde yürütülüyor. Bu kapsamda mevcut birleşik sistem tamamen yenilenerek yağmur suyu ve atık su hatları birbirinden ayrılıyor. Ayrıca Ozan Abay Caddesi üzerindeki Piyale Kolektörü, yağmur suyu ve atık su sistemlerinin ayrı çalışmasını sağlayacak şekilde düzenleniyor. Projenin ikinci etabında inşaat çalışmaları Alsancak Liman Bölgesi ve Ege Mahallesi yer alıyor. Bölgede yağmur suyu şebekesi ve kanalizasyon altyapısı yenileniyor. Projenin üçüncü ayağında ise inşaat çalışmaları Konak ve Karabağlar'ın çok sayıda mahallesi bulunuyor. Karabağlar'ın Bahçelievler ve Bahar mahallelerinden başlayan, Konak'ın Akın Simav, Atilla, Çimentepe, Duatepe, Güneşli, Kemal Reis, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis, Mithatpaşa, Zafertepe, 1. Kadriye ve 2. Kadriye mahallelerini kapsayan bu etapta yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısı yenileniyor.

BORNOVA VE BUCA'NIN ALTYAPISI GÜÇLENECEK

Projenin dördüncü etabında Bornova'nın Mevlana ve Kazım Dirik Mahalleleri'nde 11,6 kilometre yağmur suyu hattı ile 7,5 kilometre atık su hattı inşa edilecek. Alt ve üst havzada yer alan Erzene Mahallesi de projeden faydalanacak. Beşinci etapta ise inşaat çalışmaları Buca'nın Adatepe, Buca Koop, Çağdaş, Çamlıkule, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Hürriyet, İzkent, Kozağaç, Kuruçeşme, Karanfil, Menderes, Şirinkapı, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün ve Yıldız mahallelerinde başlanacak. Bu kapsamda 20,4 kilometre yağmur suyu hattı, 11,7 kilometre atık su hattı, 3,6 kilometre kutu menfez, 2,5 kilometre drenaj kanalı, yüzlerce muayene bacası inşa edilecek.

Bu projelerle İzmir, yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerini tamamen ayrıştıran ilk büyükşehirlerden biri olma yolunda çok önemli adım atmış olacak. Kentin en yoğun bölgelerinde yerin altında yaklaşık 140 kilometrelik altyapı yenilenecek, yıllardır yaşanan taşkınlar, yol göçmeleri ve kötü koku sorunları büyük ölçüde sona erecek.

Kaynak: ANKA

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Dünya Bankası, Belediye, Ekonomi, Güncel, İzmir, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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