İzmir\'de tekel bayisi sahibi hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tartıştığı 2 kişiyi silahla yaraladı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde tekel bayisi sahibi, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tartıştığı 2 kişiyi silahla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Özlem K. (41) ve Arif D. (44), Ordu Caddesi'nde tekel bayisi işleten M.A'nın (35) dükkanından alışveriş yaparak ayrıldı.
M.A, dükkanından fazladan ürün aldıklarını ileri sürdüğü çifti takip etmeye başladı.
Zaim Ağa Caddesi'ndeki evlerine gelen ve içeri giren M.A. ile çift arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, M.A, yanında bulunan tabancayla Özlem K. ve Arif D'yi yaralayıp kaçtı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kaçan M.A'yı kısa sürede yakaladı.
Öte yandan Özlem K, Arif D. ve M.A'nın hırsızlık ve çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi.
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