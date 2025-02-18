İzmir'de Temel Barista Kursu Tamamlandı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ve Konak Belediyesi'nin iş birliğinde ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlere yönelik düzenlenen Temel Barista Kursu tamamlandı. Toros Sosyal Tesisleri ve İzmir Saat Kulesi önüne park eden tam donanımlı mobil araçta üç gün boyunca kahvenin inceliklerini işin uzmanından öğrenen kursiyerlere katılım belgeleri verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ve Konak Belediyesi iş birliğinde 18-30 yaş aralığında, ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlere yönelik düzenlenen Temel Barista Kursu eğitimleri tamamlandı. Toros Sosyal Tesisleri ve İzmir Saat Kulesi önünde özel tasarlanmış mobil araç içinde gerçekleştirilen eğitimlere başvurusu kabul edilen 20 genç kursiyer katıldı. Meslek Fabrikası eğitmenlerinden Ercan Turan'ın verdiği eğitimler kapsamında barista adayları, kahvenin tarihçesinden dünyaya yayılış öyküsüne, çekirdeğin niteliğinden içecek haline gelmesine, ürün içeriğinden servis ve sunumuna kadar pek çok bilgiyi barındıran detaylı bir programa katılma şansı yakaladı. İki ayrı grup şeklinde toplamda 20 saat olan eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayan kursiyerlere katılım belgeleri verildi.

Başkan Mutlu: Eğitimleri artırmayı hedefliyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası iş birliğiyle Toros Sosyal Tesisleri'nde bir kurs merkezi açmayı planladıklarını belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Gençlerin hem kendilerini geliştirebilmelerine hem de baristalık mesleğine adım atmalarına fırsat tanıyan eğitimlerde kadınların ağırlıkta olduğunu görmek çok mutluluk verici. Meslek Fabrikamızın desteğiyle Konak'ın çeşitli bölgelerinde bu eğitimleri arttırmayı hedefliyoruz. Kursiyerlerimizin istihdamda da yer alması için üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Onlara her türlü olanağı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umarım bu sertifika süreci kursiyerlerimiz için bir başlangıç, hayatları için de güzel günlerin ilk adımı olur" dedi.

En çok talep gören kurslardan biri

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı ise Temel Barista Kursu'nun kentte en çok talep gören eğitimlerden biri olduğunu vurgulayarak tüm katılımcılara ilgilerinden ötürü teşekkür etti. Şube Müdürü Kapı, tamamlanan eğitimlerin ardından istihdam süreçlerinde de gençlerin yanında olacaklarını dile getirdi.

"Böyle bir eğitime katılmayı çok istiyordum"

Eğitime yeni bir şeyler öğrenme merakı dolayısıyla katılan kursiyerlerden Derya Bildik, "Kursa sosyalleşmek ve yeni bir şeyler öğrenmek için katıldım. Çok memnun kaldım. Bu kursu bizimle buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Konak Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" diye konuştu. Bir başka kursiyer İlker Ceylan da, "Kahve merakım dolayısıyla kursa katıldım. Kursu hazırlayan ve destek veren herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Uzun zamandır böyle bir kursa katılmak istediğini dile getiren Dilan Yılmaz, "Bizi bu eğitimden yararlandırdığı için Nilüfer Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Zaten böyle bir eğitime katılmayı çok istiyordum" ifadesini kullandı.