İzmir'de U13-U15 Kız Futbol Ligi Başladı - Son Dakika
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İzmir'de U13-U15 Kız Futbol Ligi Başladı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen U13-U15 Kız Futbol Ligi, Behçet Uz Rekreasyon Alanı Futbol Sahası'nda başladı. Turnuva, 10 Temmuz'da yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

28.06.2024 10:17  Güncelleme: 11:40
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu iş birliği ile düzenlenen U13-U15 Kız Futbol Ligi, Behçet Uz Rekreasyon Alanı Futbol Sahası'nda başladı. U13 klasmanında 9, U15 klasmanında 12 takımın mücadele edeceği turnuva 10 Temmuz'ta yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu iş birliği ile düzenlenen U13-U15 Kız Futbol Ligi Behçet Uz Rekreasyon Alanı Futbol Sahası'nda başladı. Kız çocuklarının spora katılımını teşvik etmek amacıyla İzmir'de bulunan kız futbol takımları arasında düzenlenen turnuvanın ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. U15 Kızlar Ligi A Grubu'nda Menemen Gençlik Spor- Bergama Gençlerbirliği, U15 Kızlar Ligi B Grubu'nda Bornova Hitab Spor-Canlı Spor, U15 Kızlar Ligi C Grubu'nda Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Merkez Spor ile Soma Zafer Spor ve Gençlik takımları sahaya inerek kıyasa mücadele etti. Rekabet dolu anların yaşandığı maçlarda aileler de tribünlerden çocuklarına destek verdi.

"Benimle gurur duyuyorlar"

Menemen Gençlik Spor takımı oyuncusu Sabriye Şahin, böyle bir turnuvada yer aldığı için mutlu olduğunu ifade etti. Bütün takımlara başarılarını ileten Şahin, "Futbola ilk başladığımda ailemin biraz tepkisi olmuştu. Benim gelişimimi gördükçe destek oldular. Akrabalarım da dahil olmak üzere maça çıktığımda benimle gurur duyuyorlar" dedi.

"En büyük destekçim abim"

Turnuvaya katılan başka bir futbolcu Göksu Tosun ise en büyük destekçisinin ağabeyi olduğunu söylerken takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirtti. Tosun başkanlarının ve hocalarının hep yanlarında olduğunu ifade ederek, "Zaman zaman yenilsek de modumuz hep yüksek olur" diye konuştu.

"Kadın futbolunun ilerleyeceğini düşünüyorum"

Kız kardeşine destek vermek için gelen Karya Türkol heyecanlı olduklarını belirterek, "Kadın olarak her şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Kadın futbolunun ilerleyeceğini düşünüyorum. Burada kız takımlarını rekabet ederken görünce mutlu oluyoruz. Futbol kadınların da başarılı olabileceği bir spor ve daha çok yaygınlaşıp, gelişmeli" ifadelerini kullandı.

"Baba olarak çok büyük bir gurur"

Kızına turnuvada destek vermek için gelen baba Yavuz Akşa özellikle kız çocuklarını futbol müsabakalarında görmenin mutluluk verdiğini söyledi. Kadınların her yerde ve her branşta olması gerektiğini söyleyen Akşa, "Baba olarak çok büyük bir gurur. Benim için çok büyük bir mutluluk. Çünkü çevremde olumlu veya olumsuz çok büyük tepkiler alıyorum ben. Futbol erkek oyunu değildir. Gördüğüm kadarıyla kızlar erkek futbolcuları aratmıyor. Profesyonel takımlar gibi çıkıyorlar, yenseler de yenilseler de güzel bir oyun sergiliyorlar. Bu organizasyonu yapan TFF'ye ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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