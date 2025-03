İzmir'de Ücretsiz İftar Yemeği Uygulaması Devam Ediyor

Güncel

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Lokantalarındaki ücretsiz iftar yemeği uygulaması ile birlik sofrası büyüyor. Başkan Cemil Tugay, "Ramazan ayı boyunca Kent Lokantalarımızda iftar yemeği ücretsiz. Ramazan bereketini birlikte yaşamak için sosyal belediyecilik anlayışımızla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında 30 ilçede iftar sofrası kurmayı sürdürürken, bir taraftan da farklı mahallelerdeki Dayanışma Noktaları aracılığıyla ücretsiz iftar yemeği dağıtıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Kent Lokantaları'ndaki iftar yemeği uygulamasının ücretsiz olacağını duyurmasının ardından dayanışma halkası daha da büyüdü. Yardımsever İzmirlilerin de bağışlarıyla katkıda bulunduğu proje, Ramazan ayı boyunca devam edecek. Dayanışma sayesinde ücretsiz yemek dağıtılıyor.

Başkan Cemil Tugay, Kent Lokantaları'nda öğle yemeğinin yanı sıra ramazan ayına özel olarak iftar saatinde de yemek servisi başlattıklarını belirterek, "Ramazan ayı boyunca iftar yemeklerini ücretsiz vereceğiz. Ramazan bereketini birlikte yaşamak için sosyal belediyecilik anlayışımızla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kent Lokantaları'na gelen yurttaşlar uygulamadan memmunu. Sıkıntılı günlerde aynı sofrada yeniden umutlandıklarını söylüyor.

Şükrü Türksever: " Kent Lokantası'na ilk kez geliyorum. Personel on numara, her şey çok güzel. Eksiği yok."

Ahmet Bölükbaşı: "Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Yemekler mükemmel desek yanlış olmaz. Bundan daha güzel bir hizmet düşünemiyorum. Ramazan ayında Başkanımız bizi yalnız bırakmadı. Minnettarız."

Murat Güven: "Çok güzel bir uygulama. Kent Lokantası'na zaten geliyorum. Yemekler harika. Burada her şey düşünülmüş."

Sevil Opşin: "Çok temiz. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Ama bu lokantalar fazlalaşsın. İnsanlar zor durumdalar. İlgi var, elemanlar çok güler yüzlüler. Başkanımıza bizi yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun."

Ünal Kuş: "Kent Lokantası'na iki üç gündür geliyorum. İftar sofrasından çok memnunum. Başkanımızdan Allah razı olsun. Gereken yardımlar yapılıyor. Yemekler güzel, personele diyecek bir şey yok, on numara."

Mehmet Kaygısız: "Şu an ülkenin hali belli, ekonomik kriz var. Hepimiz o buhrandan geçiyoruz. Böyle bir projeyi Başkanımızın düşünmesi gerçekten çok güzel. Çok memnunuz. İlk defa geldim. Menü güzel, personel güler yüzlü."

Bilal Kıyıcı: "Burada insanlar çorbasını da içiyor yemeğini de yiyor. Çok teşekkür ederiz. Herkesin eline sağlık. Ben devamlı geliyorum. Fazladan yemek de teklif ediyorlar."

Erol Tahminci: "Burasının müdavimiyiz. Garibanlar için çok güzel bir uygulama. Şu ekonomik krizde yapılacak en güzel hizmet. Yemekleri gayet güzel. Gül gibi personel var."

Merve Tunç: "Sürekli buraya geliyoruz. Yemekler mükemmel. Temiz bir yer. Kesinlikle ihtiyacı olan gelmeli. Tüm ilçelerde açılmasını temenni ediyorum. Ramazan ayında yalnız kalmadık. Başkan Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum."

Ramazan dayanışmasına katkıda bulunmak isteyenler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantaları, bağışlar sayesinde daha fazla ihtiyaç sahibine ücretsiz yemek sunuyor. Kemeraltı'ndaki Kent Lokantası hariç Karabağlar, Çiğli, Menemen ve Aliağa'daki lokantalarda iftar yemeği programı yapılıyor. Ramazan dayanışmasına destek olmak isteyenler Büyükşehir Belediyesi iştiraki Grand Plaza AŞ ile 0232 2934753 numaralı telefon üzerinden bağlantı kurabiliyor.

Menü her gün değişiyor

Kent Lokantalarında menü her gün değişiyor. Mercimek, sebze, şehriye, tavuk suyu, yayla, ezogelin, domates ya da mantar çorbasına ana yemek olarak orman kebabı, sebzeli köfte, körili fırın but, kıymalı ıspanak, etli nohut, rosto köfte, tencere güveci, tavuk sote, kıymalı bezelye ya da kuru fasulye eşlik ediyor. Yanında ise şehriyeli pirinç pilavı, arpa şehriye pilavı, bulgur pilavı, makarna ya da pirinç pilavı var. Tatlı olarak revani veya Kemalpaşa tatlısı sunuluyor. Mevsim salata, yoğurt, elma veya portakal da menünün içinde yer alıyor. Ekmek, su, iftariyelik mutlaka her menüde bulunuyor.