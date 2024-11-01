İzmir'de Üniversite Öğrencilerine Yönelik Ücretsiz Kültür Gezileri

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi için İzmir'e gelen gençlere yönelik kültür gezileri düzenleniyor. Gençler, ilk kültür turunda Efes ve Şirince'yi ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "gençlik ve spor başkenti" hedefi doğrultusunda atılan adımlar her geçen gün büyüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek "Gençler İzmir'i Geziyor" projesi kapsamında 18-30 yaş arası üniversite öğrencilerine yönelik kültür gezileri başlatıldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Gençler İzmir'i Geziyor" projesinde ilk gezi Selçuk'a yapıldı. Kente yeni gelen gençlerin İzmir'i tanıması için ücretsiz olarak düzenlenen gezilerin ilk adresi Efes ve Şirince oldu. Rehber eşliğindeki geziye katılan Genç İzmir üyesi gençler turda Efes Antik Kenti, Şirince Köyü ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti.

Başvurular devam ediyor

Geziler 3-17-24 Kasım tarihlerinde yine Efes ve Şirince'de, 9 Kasım'da Bergama Pergamon Antik Kenti, Akropol, Kızıl Avlu, Asklepion ve Bergama Müzesi'nde, 7-13-21 ve 28 Kasım'da Tarihi Asansör, Konak Meydanı, Hisar Camii, Kızlar Ağası Hanı Kervansarayı ve Agora Antik Kenti'nde gerçekleşecek. Kent turları için başvurular gencizmir.com adresinden yapılabiliyor.