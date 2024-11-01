İzmir'de Üniversite Öğrencilerine Yönelik Ücretsiz Kültür Gezileri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Üniversite Öğrencilerine Yönelik Ücretsiz Kültür Gezileri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi için kente gelen gençler için 'Gençler İzmir'i Geziyor' projesi kapsamında Efes ve Şirince'yi kapsayan kültür gezileri düzenlemeye başladı. Ücretsiz olan gezilere 18-30 yaş arası öğrenciler katılabiliyor.

01.11.2024 10:27  Güncelleme: 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi için İzmir'e gelen gençlere yönelik kültür gezileri düzenleniyor. Gençler, ilk kültür turunda Efes ve Şirince'yi ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "gençlik ve spor başkenti" hedefi doğrultusunda atılan adımlar her geçen gün büyüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek "Gençler İzmir'i Geziyor" projesi kapsamında 18-30 yaş arası üniversite öğrencilerine yönelik kültür gezileri başlatıldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Gençler İzmir'i Geziyor" projesinde ilk gezi Selçuk'a yapıldı. Kente yeni gelen gençlerin İzmir'i tanıması için ücretsiz olarak düzenlenen gezilerin ilk adresi Efes ve Şirince oldu. Rehber eşliğindeki geziye katılan Genç İzmir üyesi gençler turda Efes Antik Kenti, Şirince Köyü ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti.

Başvurular devam ediyor

Geziler 3-17-24 Kasım tarihlerinde yine Efes ve Şirince'de, 9 Kasım'da Bergama Pergamon Antik Kenti, Akropol, Kızıl Avlu, Asklepion ve Bergama Müzesi'nde, 7-13-21 ve 28 Kasım'da Tarihi Asansör, Konak Meydanı, Hisar Camii, Kızlar Ağası Hanı Kervansarayı ve Agora Antik Kenti'nde gerçekleşecek. Kent turları için başvurular gencizmir.com adresinden yapılabiliyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Belediye, Şirince, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Üniversite Öğrencilerine Yönelik Ücretsiz Kültür Gezileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
23:05 Chelsea’li Enzo Fernandez’in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi Chelsea'li Enzo Fernandez'in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
22:07 Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF’nin kapısına dayandı Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF'nin kapısına dayandı
21:55 Samsun’da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi Samsun'da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:27 Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 15:19:57. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Üniversite Öğrencilerine Yönelik Ücretsiz Kültür Gezileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.