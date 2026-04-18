İzmir'de Üniversiteliler Tiyatroda Buluştu

(İZMİR) - İzmir'de üniversite tiyatro topluluklarını bir araya getiren "Aynı Işığın Altında" Üniversite Tiyatro Festivali, Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç İzmir ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen festival, farklı üniversitelerden gençleri aynı sahnede buluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü'ne bağlı Genç İzmir ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu iş birliğiyle hayata geçirilen "Aynı Işığın Altında" Üniversite Tiyatro Festivali, üniversiteli gençleri tiyatroda buluşturdu. Üç gün süren festival boyunca gençlerin gönüllülük ve dayanışma anlayışıyla hazırladığı tiyatro oyunları ve atölye çalışmaları, Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluştu. Festivalin ilk gününde Genç İzmir Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen "Ada" oyunu izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Atölye ve oyunlarla dolu program

Festivalin ikinci gününde İzmir Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen "Doğaçlama Tiyatro Teknikleri ve Uygulaması" atölyesi genç katılımcılarla buluştu. Akşam programında ise İstanbul Medipol Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (Tiyatrolab), "Öksüzler" adlı oyunu sahneledi. Festivalin son gününde farklı üniversitelerden toplulukların sahnelediği oyunlar izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Sabah oturumunda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kültür ve Sanat Topluluğu "Müfettiş" oyununu sahnelerken, akşam programında Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Tiyatro Topluluğu "Lüküs Hayat" ile seyirci karşısına çıktı.

Genç İzmir'den yıl boyu kültür sanat desteği

"Aynı Işığın Altında" Üniversite Tiyatro Festivali, gençlerin ortak üretim ve paylaşım kültürü etrafında bir araya geldiği, sanatın birleştirici gücünü öne çıkaran bir etkinlik olarak tamamlandı. Genç İzmir, yıl boyunca yürüttüğü kültür sanat, eğitim ve gönüllülük çalışmalarıyla gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunmayı, onları üretimin ve sahnenin aktif bir parçası haline getirmeyi sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik tüm çalışma ve etkinliklerinden haberdar olmak için @izbbgencizmir kullanıcı adlı Instagram hesabı takip edilebiliyor."