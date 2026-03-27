İzmir\'de Uyuşturucu ile Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yolcu minibüsünde üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çınarköy Mahallesi'nde uygulama noktasında bir yolcu minibüsünü durdurdu.

Minibüsteki 2 kişinin şüpheli davranışlarını fark eden ekipler, bu kişilerin üzerinde yaptığı aramada 1085 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Şüpheliler S.B. (21) ile O.T'nin (19) sorgulamasını yapan polis, hırsızlık, gasp, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti suçlarından kayıtları olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.