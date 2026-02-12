İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

12.02.2026 22:19
Menderes'te yapılan operasyonda 885 gr GHB ve 31 gr metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde düzenlenen operasyonda 885 gram GHB (gamma hidroksibutirat) uyuşturucu madde ve 31 gram metamfetaminin yanı sıra çok sayıda uyuşturucu ecza ele geçirildi, 1 şühneli gözaltına alındı.

Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik bugün, operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 885 gram GHB (gamma hidroksibutirat) uyuşturucu madde, 15 parça halinde satışa hazır 31 gram metamfetamin, 27 extasy hap, 8 sentetik uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 51 tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan M.P.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Kemalpaşa Mahallesi'nde sokak üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda ise 277 sentetik ecza, 250 ml sıvılaştırılmış metemfetamin olduğu değerlendirilen madde, 1 muşta ve bıçak ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan S.S. (31) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, İzmir, Son Dakika

