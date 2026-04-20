İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narko Alan ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, 416 gram esrar, 40 kök Hint keneviri, 5 gram sentetik uyuşturucu, 54 gram kokain, 105 sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
