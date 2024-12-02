İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklu

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İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 29 Kasım'da Konak ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan uygulamada, 112,5 gram sentetik uyuşturucu, 1,5 gram esrar, 5 sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, namlusu işlem görmüş tabanca, 43 fişek, 10 av tüfeği kartuşu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 100 lira ele geçirdi, D.B. ve Y.B'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, D.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.