İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

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İZMİR'de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 bin sentetik ecza, 2 bıçak ve 1 havalı tüfek ele geçirildi, H.İ. (33) ve Ö.İ. (30) gözaltına alındı.

Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şevket İnce Mahallesi'nde H.İ. ve Ö.İ. isimli 2 şüphelinin ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada 3 bin sentetik ecza, 2 bıçak ve 1 havalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.