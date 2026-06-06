İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2 operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır 129,6 gram metamfetamin, 25,5 gram esrar, 889 uyuşturucu hap ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda, E.Ş. (23), Y.B. (20) ve F.Y. (54) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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