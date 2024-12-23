İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 412 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

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İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda park halindeki kamyonette 412 bin 286 sentetik hap ele geçirildi, sürücü V.Ş. tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karşıyaka ilçesinde bulunan bir kamyonette uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Park halindeki kamyonette yapılan aramada 412 bin 286 sentetik hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan V.Ş, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.