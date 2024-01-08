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İzmir'de yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 8 kişi tutuklandı

İzmir'in 5 ayrı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çeşitli miktar ve türde uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Operasyonda yapılan aramalarda; 13 kilo 173 gram esrar, 2 kilo 740 gram kokain, 34 bin 565 sentetik ecza hap, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca, 7 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

08.01.2024 - 15:58,
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İZMİR'in 5 ayrı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çeşitli miktar ve türde uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Bayraklı, Buca, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçelerinde bulunan 5 adrese ve 3 araca yönelik önceki gün gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda; 13 kilo 173 gram esrar, 2 kilo 740 gram kokain, 34 bin 565 sentetik ecza hap, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca, 7 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir\'de yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 8 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA
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