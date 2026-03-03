İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 830 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 830 Bin Hap Ele Geçirildi

03.03.2026 10:52
İzmir'de yapılan operasyonda 830 bin 750 sentetik haplık uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 tutuklandı.

İZMİR'de polisin operasyonunda, 830 bin 750 sentetik hap elde edilebilecek miktarda uyuşturucu etken maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde satanlara yönelik çalışma yaptı. Uyuşturucu taşıdığı belirlenen minibüs, önceki gün Bornova ilçesinde durduruldu. Minibüsteki aramada 830 bin 750 sentetik hap elde edilebilecek miktarda uyuşturucu etken maddesi ele geçirildi. M.U., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güncel, İzmir, Son Dakika

