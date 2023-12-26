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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Bir kişi tutuklandı

Selçuk ilçesinde bir eve düzenlenen baskında uyuşturucu ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İzmir\'de uyuşturucu operasyonu: Bir kişi tutuklandı
26.12.2023 - 09:47,
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İzmir'in Selçuk ilçesinde bir eve düzenlenen baskında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, 14 Mayıs Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Adresteki aramada 1,06 gram esrar, 13,11gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu içmekte kullanılan düzenek, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ile 7 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 860 lira ele geçirildi.

Evde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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