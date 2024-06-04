İzmir'de 7 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de 7 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli tutuklandı

İzmir\'de 7 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli tutuklandı

İzmir'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 7 ilçede yakalanan şüphelilerden 9'u tutuklandı. Operasyonlarda 13 kilogram esrar, 711 sentetik ecza, 146 gram sentetik uyuşturucu, 11 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi ve 17 tabanca şarjörü ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde kullanan 155 kişiye işlem yapıldı.

04.06.2024 10:39
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İzmir'de 7 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, 1-31 Mayıs arasında Bergama, Bornova, Buca, Foça, Kemalpaşa, Ödemiş ve Urla ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 13 kilogram esrar, 711 sentetik ecza, 146 gram sentetik uyuşturucu, 11 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi ile 17 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Yakalananlardan 9'u sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, uyuşturucu madde kullanan 155 kişiye işlem yapıldı.

Kaynak: AA

İzmir, Güvenlik, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 7 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 7 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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