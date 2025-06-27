İzmir'de Uyuşturucu Özendiren Şahıs Tutuklandı

İzmir'de, sosyal medya üzerinden uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirici paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirdiğini tespit etti.

Zanlının kimliğini belirleyen ekipler, D.B'nin (26) Bayraklı ilçesindeki ikametine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 167 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.