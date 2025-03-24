İzmir'de 'Vefalı Eller' Temizlik Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de 'Vefalı Eller' Temizlik Etkinliği Düzenlendi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, merhum çalışma arkadaşı Haydar İnanır anısına düzenlenen 'Vefalı Eller' etkinliğinde mezarlık ve çevresini temizledi. Ramazan Bayramı öncesinde kabirler için farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikte İzmirliler bir araya geldi.

24.03.2025 12:37  Güncelleme: 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçen yıl hayatını kaybeden çalışma arkadaşı Haydar İnanır anısına düzenlenen "Vefalı Eller" temizlik ve bakım etkinliğine katıldı. Örnekköy Mezarlığı'nda düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Başkan Tugay, İzmirliler ile birlikte mezarlık ve çevresini temizledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi kabirlerin temizliğiyle ilgili farkındalık oluşturmak için Karşıyaka Örnekköy Mezarlığı'nda "Vefalı Eller" temizlik ve bakım etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın uzun yıllar çalışma arkadaşı olan ve geçen yıl hayatını kaybeden Haydar İnanır anısına başlatılan sosyal sorumluk projesi, Haydar İnanır'ın kabrinin yer aldığı Örnekköy Mezarlığı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Başkan Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Ali Kemal Elitaş, Haydar İnanır'ın eşi Yağmur İnanır ve çok sayıda İzmirli katıldı.

Çevre kirliliğine dikkat çekildi

Etkinlik kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projesine katılan yurttaşlara eldiven, çöp torbası ve mezarlıkları güzelleştirecek çiçek fideleri verdi. Başkan Tugay, yurttaşlarla eldivenleri takarak mezarlık yol kenarları ve kabirlerde yer alan çöpleri teker teker topladı. Etkinlikle özellikle kabirlerin içlerinde ve çevrelerinde görünmeyen kirliliğe dikkat çekildi. Temizlik çalışmalarının yanı sıra Başkan Tugay, mesai arkadaşı merhum Haydar İnanır'ın kabrini de ziyaret etti, mezarlık ziyareti yapan yurttaşlara başsağlığı diledi.

"Bizden bir parça olan insanları unutmadığımızı göstermek için buradayız"

Sosyal sorumluluk projesinin oluşmasında öncülük yapan Yağmur İnanır, "Bugün burada hem baharın gelişi, hem de bayram öncesinde mezarlığa yakınlarını ziyarete gelecek insanları güzelliklerle karşılamak için toplandık. Çünkü bayram sadece sevdiklerimizle bir araya gelmek değil, geçmişimize vefa göstermektir. Yakın zamanda kaybettiğim sevgili eşim Haydar İnanır burada yatıyor. Bugün burada onun adını ve inandığı değerleri yaşatmak için bir araya geldik. Mutluluk nasıl paylaştıkça güzelleşiyorsa, acılar da paylaştıkça azalıyor. Bizden bir parça olan insanları unutmadığımızı göstermek için buradayız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Cemil Tugay, Güncel, Çevre, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 'Vefalı Eller' Temizlik Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 02:39:47. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de 'Vefalı Eller' Temizlik Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement