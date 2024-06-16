İzmir'de yangın bölgesinden dönen arazöz devrildi, operatör hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de yangın bölgesinden dönen arazöz devrildi, operatör hayatını kaybetti

İzmir\'de yangın bölgesinden dönen arazöz devrildi, operatör hayatını kaybetti

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alandaki yangına müdahaleden dönen arazöz operatörü, kullandığı aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

16.06.2024 17:50
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İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alandaki yangına müdahaleden dönen arazöz operatörü, kullandığı aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde arazöz operatörü olarak görev yapan 43 yaşındaki Serkan Topkaya, Bayındır ilçesinde çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın sonrası kullandığı araçla görev yeri olan Kemalpaşa'ya dönmek üzere yola çıktı.

Topkaya, kullandığı arazözün henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey sosyal medya hesabından, "Mesai arkadaşımız Serkan Topkaya kaza yapmış ve şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Teşkilatımızın başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

"Güvenlik güçlerimizden sonra ülkemizde en fazla şehit veren kurumlardan biriyiz"

Serkan Topkaya için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Topkaya'nın eşi Fatma, çocukları Abdülsamet ve Esma, annesi Fadime ve babası Resul Topkaya'nın katıldığı törende konuşan Vali Süleyman Elban, orman teşkilatının fedakarca çalıştığını, Topkaya'nın bu uğurda şehit olduğunu dile getirdi.

Serkan Topkaya'ya Allah'tan rahmet dileyen Elban, aileye sabır temennisinde bulundu.

Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer de Topkaya ile birlikte orman yangınlarıyla mücadelede 140'ıncı şehidi verdiklerini söyledi.

Yüzer, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğü olarak 140'ıncı orman şehidimizi bugün ebediyete uğurlayacağız. Güvenlik güçlerimizden sonra ülkemizde en fazla şehit veren kurumlardan biriyiz. Gönül ister ki hiçbir şekilde bu şehitleri vermeyelim, orman yangınları çıkmasın. Tabii iklim değişikliği ve sıcaklık her geçen gün orman yangınları riskini daha da arttırıyor. Her gün onlarca yangına şahitlik ediyoruz. Burada bize düşen en önemli görev bu ateşin tutuşmasını engelleyici etkenlere daha çok odaklanmak. Dün Kurban Bayramı'na gireceğimiz saatlerde yine Bayındır'da kırsalda çıkan yangının ormana sirayet etmemesi için ona müdahale eden ve yangını etkisiz hale getirdikten sonra da tekrar görev yerine dönen Serkan Topkaya kardeşimiz şehit oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum."

Vali Elban'ın şehidin yakınlarına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı verdiği törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay da katıldı.

Helallik alınması sırasında ailesi, Topkaya'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Serkan Topkaya'nın cenazesi ikindi vakti Kemalpaşa ilçesindeki Rabia Hatun Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cennetbahçe Mezarlığında toprağa verilecek.

Bayındır ilçesi Buruncuk Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda dün gece çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirilmiş, bir mahallenin tedbir amaçlı tahliye edildiği yangın, kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA

Bayındır, İzmir, Acil Durum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de yangın bölgesinden dönen arazöz devrildi, operatör hayatını kaybetti - Son Dakika

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