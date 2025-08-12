İzmir\'de Yangın Çıktı

İZMİR'in Aliağa ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangınla ilgili söndürme çalışması başlatıldı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Çoraklar Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda çıktı. Alevleri ve dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol almak için çalışmalarını sürdürüyor.