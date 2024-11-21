İzmir'de Yangın Faciası: 5 Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Yangın Faciası: 5 Kardeş Hayatını Kaybetti

İzmir\'de Yangın Faciası: 5 Kardeş Hayatını Kaybetti

İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangının sebebi olarak elektrikli sobanın devrilmesi ve halının tutuşması belirlendi. Yangında 5 kardeşten 3'ü zehirlenerek hayatını kaybederken, diğer 2 çocuğun da hastanede kurtarılamadığı bildirildi.

21.11.2024 09:08  Güncelleme: 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangına ilişkin itfaiye raporu ortaya çıktı. Raporda, uzatma kablosuyla fişe takılı elektrikli sobanın devrilip önce halıyı ardından da laminantları tutuşturduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisinde tek katlı evde oturan, eşi Hakan Akcan bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Melisa Akcan, 11 Kasım günü saat 19.00 sıralarında 5 çocuğunu evde bırakıp, hurda toplamaya gitti. Bir süre sonra evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, içeride bulunan Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşler mahsur kaldı. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

'YAN YANA DEFNEDİLDİLER'

Evden çıkarılan 5 çocuktan 3'ünün zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 çocuk da kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede kapının kilitli olduğu tespit edildi.

Çocuklarını kaybetmenin acısı ile sinir krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Melisa Akcan, taburcu olduktan sonra ifadesi için polis merkezine götürüldü. Adliyeye sevk edilen Melisa Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kardeşin cenazeleri bir gün sonra Acarlar Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

'ÖNCE HALI TUTUŞMUŞ"

Yangına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı. Raporda, uzatma kablosuyla prize takılı ve çalışır vaziyetteki elektrikli sobanın herhangi bir sebepten dolayı devrilip, yerdeki halıyı tutuşturduğu belirtildi. Alevlerin buradan da laminant parkeye sirayet etmesi sonucu yangın çıkmış olabileceği kanaatine varıldığı kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin saat 19.14'te çıkıp, 3 dakika sonra yangın noktasına vardığı, olay yerine gelindiğinde evin, alevli ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldüğüne de raporda yer verildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Selçuk, Sağlık, Güncel, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Yangın Faciası: 5 Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:01 3 vekilin istifasının ardından MHP’li Feti Yıldız’dan dikkat çeken açıklama 3 vekilin istifasının ardından MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklama
07:42 Merkez Bankası’nın faiz kararı bugün açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
07:32 Hemşire Selen Bilgin’in ölümü dosyasından “Yenidoğan çetesi“ konuşmaları çıktı Hemşire Selen Bilgin'in ölümü dosyasından "Yenidoğan çetesi" konuşmaları çıktı
02:02 Meclis’te ilginç anlar: Sırrı Süreyya Önder’in yanıtını duyan Soylu kahkahalara boğuldu Meclis'te ilginç anlar: Sırrı Süreyya Önder'in yanıtını duyan Soylu kahkahalara boğuldu
23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
14:24 Mustafa Destici’nin ’Mahruki’ açıklamaları yeniden gündemde: ’Bu kabul edilecek bir paylaşım değil’ Mustafa Destici'nin 'Mahruki' açıklamaları yeniden gündemde: 'Bu kabul edilecek bir paylaşım değil'
14:21 Yüzü yanan MasterChef Beyza sargısını çıkardı, akıllara kurgu şüphesi geldi Yüzü yanan MasterChef Beyza sargısını çıkardı, akıllara kurgu şüphesi geldi
14:18 Fidan dikiyoruz dediler, 2 milyon lirayı cebe indirdiler Fidan dikiyoruz dediler, 2 milyon lirayı cebe indirdiler
14:18 Kırmızı et fiyatlarını düşürecek hamle Erdoğan talimat verdi Kırmızı et fiyatlarını düşürecek hamle! Erdoğan talimat verdi
14:18 Otomobil AVM’nin en üst katından zemine çakıldı: 1 ölü, 3 yaralı Otomobil AVM'nin en üst katından zemine çakıldı: 1 ölü, 3 yaralı
14:18 Beyaz Show geri mi dönüyor Beyaz Show geri mi dönüyor?
14:06 Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması
13:57 Esra Dermancıoğlu: Yapay zeka ile aşk yaşıyorum Esra Dermancıoğlu: Yapay zeka ile aşk yaşıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 10:07:32. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Yangın Faciası: 5 Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.