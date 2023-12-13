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İzmir'de yangında hayatını kaybeden emekli astsubay - Son Dakika
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İzmir'de yangında hayatını kaybeden emekli astsubay

İzmir'in Balçova ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen emekli astsubay Turgut Aktaş, hastanede hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü ancak Aktaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir\'de yangında hayatını kaybeden emekli astsubay
13.12.2023 - 02:41,
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İzmir'in Balçova ilçesinde, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen emekli astsubay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eğitim Mahallesi Mercan Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın üçüncü katında ikamet eden emekli astsubay Turgut Aktaş'ın (81), ocakta yemek yaptığı sırada yangın çıktı.

Yoğun dumanı fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Yerde hareketsiz halde yatan Aktaş, ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Turgut Aktaş, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Eşini 10 yıl önce kaybettiği ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Aktaş'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir'de yangında hayatını kaybeden emekli astsubay - Son Dakika
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