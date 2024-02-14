İzmir\'de Yanlışlıkla Otomobiline Binene Darbederek Ölümüne Neden Olan Sanığın Davası Başladı

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İzmir'de yanlışlıkla otomobiline binen çocuğun dedesini darbederek ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 18 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık N.P, maktul Sedat Necmi Gültiren'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık, olay günü Denizli'den İzmir'e alışveriş için geldiğini, Karabağlar'da kız arkadaşıyla bir restoranda yemek yediklerini söyledi.

Restoranda bulunduğu sırada arabasının kapılarının kapandığını fark ettiğini anlatan N.P, "Arabada 2 kız çocuğu gördüm. Ön kapıyı açmak istedim ama olmadı. Önde 20'li yaşlarda bir kız vardı. Arka kapıyı açınca 11 yaşındaki kız çocuğunu indirmeye çalıştım. İndirirken sağımdan ve solumdan yumruk yedim. 60 yaşlarında biriyle tartışma yaşadık. Kız arkadaşım araya girdi. Biz tekrar yemeğe dönerken bu sırada bize küfür ettiler. Necmi Bey bana yumruk attı. Ben de kendisine sadece 1 yumruk attım." dedi.

Mahkeme başkanının arabayı kilitleyip kilitlemediğini sorması üzerine N.P, arabayı kilitlemediğini söyledi.

Çocuklarını arabada görünce "Ne yapıyorsunuz?" dediğini aktaran sanık, "'Bir şey yapmıyoruz' dediler. 'Arabamda özel eşyalarım var' dedim. Araçtaki valizim arka koltuktaydı. Ayrıca nişanlımın çantası ile arabada 4 bin dolar ve 6 bin 800 Türk lirası vardı. Olaydan sonra 3200 dolarımın yerinde olmadığını gördüm." ifadelerini kullandı.

Olay anında arabada olan maktulün kızı S.G. ise "Babam müşterinin arabasını almıştı, o arabaya da ilk kez binmiştik. Yemekten sonra babam hesabı öderken biz arabaya gittik. Babamın arabayı nereye park ettiğini görmedik. Biz beyaz arabayı görünce bindik. Zaten binince arabanın farklı olduğunu anladık. 5, 6 saniye içerisinde şahsın yeğenimi darbettiğini gördüm. Babam geldi. Sanığı uzaklaştırdılar ama 'ben sakinim' diye söyleyip babama 2 yumruk attı. Babam o sırada şuurunu kaybedip 8 gün yoğun bakımda kaldı ve hayatını kaybetti." diye konuştu.

Maktulün eşi Sevim Gültiren de "Bugün 14 Şubat ve benim eşim toprak altında. En ağır cezayı istiyorum. Olayı görmedim ama şahsın 11 yaşındaki kız çocuğuna ve 60 yaşındaki eşime mi gücü yetti?" dedi.

Sanığın kız arkadaşı tanık D.Y. ise restoranda yemek yedikleri esnada kavga ettikleri şahısların çapraz masalarında olduğunu söyledi.

Erkek arkadaşının restorandan koşarak çıktığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Arabadan 2 kızı çıkarmaya çalışırken gördüm. Vefat eden kişi erkek arkadaşıma tekme attı. Bir anda kalabalıklaştı, bize hakaret etmeye, darbetmeye başladılar. Biz 2 kişiyiz ve bize saldırıyorlardı. Biz lokantaya yürürken arabaya saldırdılar. Arkadaşım sinirlenip geri döndü. Ben arkamı dönünce adamın yere düştüğünü gördüm. Bizi lokantadan çıkarmadılar. Camlarını falan kırdılar. Orada paramız da çalındı. Kızların üzerinden bir şey çıkmadı ama bizim paramız yok. Arabada çantalar ve paralar vardı."

Taraf avukatlarının savunmalarının ardından, Cumhuriyet savcısı tutukluluğun devamını talep etti.

Mahkeme başkanı, tutukluluğun devamına karar verip dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz yıl 22 Haziran'da Sedat Necmi Gültiren (62), kızı ve 10 yaşındaki torunu bir restoranda yemek yedikten sonra torunu ve kızı restoran çıkışında yanlışlıkla N.P'nin park halindeki otomobiline binmişti.

Araçtan kızları çıkarmaya çalışan N.P. ile Gültiren arasında çıkan kavgada aldığı yumruk darbeleriyle ağır yaralanan Gültiren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Tutuklanan sanık hakkında, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 18 yıla kadar hapsi talep edilmişti.