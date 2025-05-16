İzmir'de 'Yaşayan Kütüphane Sohbetleri' ile Gençler Kitap ve Sanatla Buluşuyor - Son Dakika
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İzmir'de 'Yaşayan Kütüphane Sohbetleri' ile Gençler Kitap ve Sanatla Buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 'Yaşayan Kütüphane Sohbetleri' serisini başlatıyor. İlk etkinlik 17 Mayıs'ta İzmir Sanat'ta gerçekleştirilecek.

16.05.2025 10:59
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106'ncı yıl dönümünde gençleri kitap ve sanatla buluşturuyor. "Yaşayan Kütüphane Sohbetleri" serisinin ilk buluşması, 17 Mayıs Cumartesi günü İzmir Sanat'ta yapılacak. Söyleşinin konukları oyuncu ve yazar Tamer Levent ve Doç. Dr. İhsan Metinnam olacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106'ncı yıl dönümünde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ve Çağdaş Drama Derneği İzmir Şubesi iş birliğiyle, Alaybey, Girne Lions Kulüpleri destekleriyle "Yaşayan Kütüphane Sohbetleri" serisi başlatılacak.

Sanat ve kitabın iç içe olacağı bu özel etkinliğin ilki, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da İzmir Sanat'ta yapılacak. Yalnızca oyuncu ve yazar değil, aynı zamanda yaratıcı drama alanının Türkiye'deki öncülerinden biri olarak tanınan Tamer Levent ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Çağdaş Drama Derneği Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İhsan Metinnam söyleşinin konukları olacak. Gençlerin kültürel etkinliklerdeki aktif rolünü vurgulamak amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi son sınıf öğrencisi Göksu Oluklu ise söyleşinin moderatörlüğünü üstlenecek.

Etkinlik, üç ana bölümden oluşacak

Söyleşi, katılımcılara hem kitapların hem de sanatın etkisini keşfetme fırsatı sunacak. Etkinlik, üç ana bölümden oluşacak. "Sanatçıların Okuma Yolculuğu" bölümünde katılımcılar, sanatçılarla kitaplar arasındaki ilk bağı ve okuma alışkanlıklarının yaratıcı süreçlerine etkisini dinleyecek. Drama ve Kitapların Buluşma Noktası bölümünde kitapları drama ve tiyatro teknikleriyle canlandırma yöntemleri ele alınacak. Ayrıca kitapların sahneye nasıl taşındığına dair örnekler verilecek. Yaşayan Mekanlar Olarak Kütüphaneler bölümünde ise kütüphanelerin sadece kitapların saklandığı yerler olmadığına, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkileşim alanları olarak nasıl hayat bulduğuna dair bir tartışma yapılacak.

"Yaşayan Kütüphane Sohbetleri" farklı konuklar ile devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 'Yaşayan Kütüphane Sohbetleri' ile Gençler Kitap ve Sanatla Buluşuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 'Yaşayan Kütüphane Sohbetleri' ile Gençler Kitap ve Sanatla Buluşuyor - Son Dakika
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