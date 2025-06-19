İzmir'de Yaza Merhaba Festivali Başladı - Son Dakika
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İzmir'de Yaza Merhaba Festivali Başladı

19.06.2025 10:46
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Yaza Merhaba Festivali, Kültürpark'ta müzik ve eğlence dolu etkinliklerle başladı. Festival, 22 Haziran'a kadar sürecek ve ziyaretçilere keyifli anlar sunacak.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark'ta düzenlenen "Yaza Merhaba Festivali" başladı. 22 Haziran'a kadar sürecek festivalin açılışında yazın gelişi İzmir ruhuyla karşılandı. İzmirliler müzik ve eğlence dolu bir programla keyifli anlar yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 22 Haziran tarihine kadar Kültürpark'ta sürecek "Yaza Merhaba Festivali" birbirinden renkli etkinliklerle başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu müzikleri eşliğinde düzenlenen kortejin ardından Kültürpark Ana Sahne'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Merve Mete konseri ziyaretçileri coşturdu. Günün finalinde ise ziyaretçiler DJ Ritm Performansı eşliğinde keyifli bir gece geçirdi. Yeme içme alanları ve çiçek stantları ile renklenen festival alanı keyifli ve eğlenceli bir buluşma noktasına dönüştü.

İzmirliler festivalden memnun

Festivali çok beğendiğini belirten Melis Özler, "Çok eğlenceliydi, güzeldi. Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerini sürekli takip ediyoruz. Umarız bu tür etkinliklerin sayısı daha da artar" dedi.

Festivalin organize edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Müzeyyen Tekin ise  "Büyükşehir'in düzenlediği etkinlikleri takip ediyor, katılıyoruz. Çok güzel bir konser dinledik, herkese tavsiye ederiz, festivale gelsinler" şeklinde konuştu.

Özlem Begeç de "Festival çok güzel, eğlenceli geçiyor. Böyle imkanlar sunduğu için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Çocuklarımızla geliyoruz, güzel vakit geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Minik Karya Özler ise "Etkinliği çok güzel buldum. Dans ettik, şarkılar söyledik" dedi.

İzmirliler müzik ve eğlenceye doyacaklar

Festival programı kapsamında 19 Haziran Perşembe 19.30'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası'na bu kez Çağrı Ergin eşlik edecek. 20.30'da yine İzmir Büyükşehir Belediyesi DJ Ritm Performansı olacak. 20 Haziran Cuma 19.30'da Grup Nokta, 20.30'da DJ Egehan konseri, 21 Haziran Cumartesi 19.00'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando Korteji, 19.30'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Orkestrası Enes Kunduracı, 20.30'da DJ EGEHAN var. 22 Haziran'da festival 19.00'da yine İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando korteji ile başlıyor. 19.30'da ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası Çağrı Ergin, 20.30'da DJ EGEHAN sahne alacak

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Yaza Merhaba Festivali Başladı - Son Dakika

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